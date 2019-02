Po pěti potratech smí mít guerillová bojovnice dítě. Tři příběhy z World Press Photo

Yorladis byla bojovnice ultralevicové kolumbijské povstalecké organizace FARC. Je pošesté těhotná, ale dítě ještě nemá ani jedno. Pět předchozích těhotenství musela ukončit, byla neslučitelná s guerillovým životem. Teď se snad dočká. Po podpisu příměří vypukl mezi někdejšími ozbrojenkyněmi babyboom. To je jeden z příběhů oceněných na World Press Photo v kategorii Problémy dnešní doby.

V seriálu představujícím snímky a autory nominované na World Press Photo se dostáváme ke kategorii Problémy dnešní doby (Contemporary Issues). Zde jsou seriály snímků, které budou bojovat o vítězství.

Catalina Martin-Chico: Kolumbijské znovuzrození

Páté těhotenství se Yorladis podařilo utajit před velitelem až do šestého měsíce. Déle už pod volnými šaty skrývat nešlo. O dítě, stejně jako o čtyři předtím, přišla. Ultralevicová povstalecká organizace FARC sice popírá, že by ženám bojovnicím přikazovala, aby přerušily těhotenství, ale jisté je, že se to dělo. Ženy buď děti předaly příbuzným, nebo šly na potrat. Mateřství nebylo slučitelné s životem guerillových bojovníků.

V roce 2016 uzavřela kolumbijská vláda s hnutím FARC příměří. A brzy nato propukl mezi bývalými bojovnicemi babyboom. Právě ten se na svých snímcích pokusila zachytit fotografka Catalina Martin-Chico.

Olivia Harris: Požehnaný plod - Irský boj s protipotratovým zákonem

Irové si v květnu loňského roku odhlasovali v referendu zmírnění velice přísného protipotratového zákona, který se řadil k nejtvrdším na světě. Fotografka Olivia Harris ve svém souboru zmapovala hnutí, které o nutnosti zmírnění zákona přesvědčovalo voliče. Nakonec k referendu přišly dvě třetiny oprávněných voličů a více než 66 procent z nich se vyslovilo pro mírnější zákon.

Philip Montgomery: Tváře drogové epidemie

Podle údajů Národního institutu pro boj s drogovou závislostí zemře v USA každý den 130 lidí na předávkování opiáty. Prezident Donald Trump to označil za epidemii. "Krize má kořeny v 90. letech, kdy farmaceutické koncerny přesvědčily lékaře, že používání opiátů k odstranění bolesti nevede k závislosti," tvrdí v popisu ke své fotografické sérii Philip Montgomery. "Rostoucí počet předpisů na léky, jako je například Oxycontin, vedl k tomu, že je lidé začali zneužívat. Někteří pak přešli na heroin a později na ještě silnější syntetické drogy, u nichž je ještě větší pravděpodobnost, že užívání skončí předávkováním a smrtí," uvádí Montgomery.