O psech a lidech. Snímky Petra Soldána, vítězného fotografa ze soutěže Street Reportu

Svět lidí viděný ze psí perspektivy, výjevy z ulic Brna, ale i poetická makrofotografie. Tím vším se baví český fotograf Petr Soldán. Na jeho tvorbu můžete kromě jiného narazit například na facebookové skupině Street Report, sdružující autory, kteří dokumentují každodenní život. A protože se stal vítězem soutěže, kterou Street Report vyhlásil společně s rubrikou Foto na Aktuálně.cz, můžete se s jeho snímky nyní seznámit i v naší fotogalerii.

"Je mi 51 let a svého koníčka jsem oživil v polovině roku 2015, téměř po třiceti letech," popisuje Petr Soldán, jak se vrátil k fotografování. "Řekl jsem si, že člověk se nemusí bavit jen prací, a pak mě focení úplně pohltilo," říká autor, který má nejraději street fotografii, architekturu a makrosnímky, pořizované s pomocí starých objektivů určených pro klasické fotoaparáty na kinofilm.

Jedním z jeho oblíbených témat jsou psi. "Baví mě fotit interakci mezi nimi a jejich pány. Proto také pravidelně chodím fotit na výstavy psů," říká. Na výsledky se můžete podívat třeba v jeho sérii O psech a lidech. "Psů si často všímám i na ulici a jsou i jedním z námětů mých streetových fotek," dodává Petr Soldán.

Petr Soldán Fotopgraf (51 let)

, zaměřuje se na street fotografii, architekturu a makro. Technika: Olympus OM-D E-M10 (pro street fotografii), Nikon D750 (architektura, reportáž, street, krajina) a Sony A7R (makro se starými objektivy).

Jeho snímky najdete také zde

facebook.com/Brnochod/

facebook.com/petr.soldan.79

500px.com/soldanp1967

Když vyrazí ven s fotoaparátem, láká ho hledání světla a zaznamenávání neopakovatelných okamžiků. "A hlavně mě baví ten úžasný pohled přes hledáček foťáku, kdy se s pomocí optiky svět najednou změní v emoci," vysvětluje fotograf. "Doma pak následuje další zážitek nad úpravou surového materiálu, spousta zklamání a mazání nevydařených záběrů."

Práci Petra Soldána znají i obyvatelé Brna a fanoušci street fotografie, kteří navštěvují facebookovou stránku Brněnský chodec. I když se to dosud příliš nevědělo, je právě on jejím zakladatelem. "V současnosti má zhruba 1 500 příznivců a doufám, že její popularita poroste. Časem bych rád Chodci udělal výstavu, ale to asi ještě bude chvíli trvat," vysvětluje.

Facebooková skupina Street Report, se kterou rubrika Foto na Aktuálně.cz navázala spolupráci, sdružuje nejrůznější fotografy, od ryzích amatérů přes pokročilé autory až po profesionály. Všem je společné nadšení pro pouliční fotografii a skupina je sympatická také přátelskými vztahy mezi členy i tím, že se nechová přezíravě k lidem, kteří se street fotografií teprve začínají.

Pořádají se zde i soutěže. Často v nich vítězí velmi zajímaví a dobří autoři, které stojí za to představit i širší veřejnosti.