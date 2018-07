Jak pořídit nejlepší snímky zatmění Měsíce? Pět tipů od renomovaného fotografa krajin Davida Notona

V pátek 27. července 2018 prožijeme nejdelší lunární zatmění tohoto století. Navíc budeme mít možnost sledovat, jak se barva Měsíce postupně přemění na krvavě rudou. Tato astrologická událost potrvá hodinu a 43 minut a začne při západu Slunce. Uznávaný krajinářský fotograf David Noton připravil několik rad pro fotografy, jak měsíc fotit.

Příčinou zatmění je zablokování slunečního svitu Zemí při jejím průchodu mezi Sluncem a Měsícem. Změna barvy Měsíce do červena pak souvisí s jevem známým jako Rayleighův rozptyl, kdy atmosférou proniká zelená a fialová část barevného spektra.

1. Důležité informace snadno a rychle díky mobilním aplikacím

Poloha Slunce na obloze se během dne výrazně mění, a to v závislosti na zeměpisné šířce a ročním období. V případě Měsíce je to ale jinak - jeho cestování po obloze je dané složitou eliptickou dráhou Země, a změny jsou tak rychlejší, než by odpovídalo ročním obdobím. Sledování i fotografování Měsíce proto vyžaduje přesné načasování.

Informace o poloze naší přirozené družice lze zjistit díky aplikaci pro mobilní telefony Photographer’s Ephemeris, která nabízí skvělý přehled o časech i azimutech východu a západu Měsíce i o měsíčních fázích. Užitečná je také aplikace Photopills, která poskytuje komplexní informace o poloze Měsíce na obloze.

"Právě tyto dvě aplikace mám v plánu využít i já. V anglickém Dorsetu chci fotografovat Měsíc během prvních patnácti minut od jeho východu na obloze spolu s dalším objektem na horizontu pro srovnání velikostí," uvádí David Noton, uznávaný krajinářský fotograf a ambasador společnosti Canon.

2. Použijte objektiv s optimálním zoomem

Zachytit Měsíc co nejlépe v celé ploše záběru tak, aby byl vidět doslova každý kráter, je výzva, kterou si obvykle berou za svou astronomové vybavení vesmírnými teleskopy, ale pokud máte ve své fotografické výbavě digitální zrcadlovku a teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností okolo 600 mm, máte velkou šanci na úspěch. Ten bude ale hodně záviset i na zvolené kompozici. "Já použiji digitální zrcadlovku Canon EOS 5D Mark IV a objektiv EF 200-400mm f/4L IS USM s vestavěným telekonvertorem 1,4x," upřesňuje David Noton.

3. Používejte stativ

Už při komponování záběru zjistíte jednu důležitou věc: sledování Měsíce je náročné, protože i když se to nezdá, pohybuje se po obloze rychle. Pokud budete používat objektiv s velkou ohniskovou vzdáleností, je dobré mít robustní stativ, díky kterému je pořízení snímků jednodušší. "Ačkoli je lákavé fotit Měsíc z ruky, nesmíte zapomenout na to, že je to objekt vzdálený více než 384 000 kilometrů, takže i při vysoké rychlosti závěrky způsobí drobné pohyby rukou a chvění nenapravitelné škody," říká Noton.

4. Zakomponujte Měsíc do krajiny

Snímky Měsíce sice mohou být nádherně detailní, ale pokud je na snímku pouze toto vesmírné těleso, jde o záběr, který potěší hlavně astronomy. Zajímavější je využít kouzlo luny v krajinářské fotografii nebo použít měsíční svit jako zdroj světla. Obtížná je zejména druhá varianta, protože množství světla odraženého od Měsíce je malé - a jas jeho povrchu je naopak příliš vysoký. Až dosud znamenalo focení v noci dlouhé expozice, ale s moderními plnoformátovými zrcadlovkami, které si skvěle poradí i s velmi špatnými světelnými podmínkami, se fotografům otevírá zcela nový svět příležitostí pro kvalitní noční snímky.

(Autorem snímku je Michal Zigo)

5. Nepoužívejte delší expoziční časy

Nejúchvatnější fotografie v krajině s využitím Měsíce vznikají v situacích, kdy je měsíční svit v rovnováze se soumrakem okolní oblohy. Takové snímky jsou příjemné na pohled, mají skvělou atmosféru a působí věrohodně.

Z podstaty věci bude každá fotografie pořízená středním nebo širokoúhlým objektivem zobrazovat Měsíc v podobě malé svítící tečky, ale i tak bude ještě jeho přítomnost ze snímku cítit. I takto malý světelný objekt bude přirozeně přitahovat lidské vnímání, i když by se mohl zdát bezvýznamný. Důležité je nezapomenout na rychlost závěrky - příliš pomalá expozice způsobí, že výsledkem bude nevzhledný měsíční pruh.

Zvládnutí rychlosti závěrky je důležité i za jasných nocí. Pro nerozmazané snímky by měl stačit expoziční čas 1/250 sekundy s clonou f/8 a citlivostí ISO 100.

Kdo je David Noton

David Noton se již přes tři dekády věnuje krajinářské a cestovní fotografii. V portfoliu má mnoho úžasných snímků i úspěchů včetně několika ocenění z prestižní fotografické soutěže BBC Wildlife Photographer of The Year. I v šedesáti letech se specializuje na krajinářskou a cestovní fotografii a při focení preferuje přístroje i objektivy značky Canon, jako jsou například digitální zrcadlovky EOS 5DS R nebo EOS 5D Mark IV a objektiv EF 24-70mm f/2.8L II USM.