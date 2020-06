Napřed jsem chodil ven se skicákem, pak ale vyhrál fotoaparát, říká Pavel Krásenský

Foto

Vlastně to ani tolik nepřekvapí. Pavel Krásenský, známý svými dokonalými snímky hmyzu, je zároveň entomolog. Působí jako kurátor entomologické sbírky v muzeu v Mostě. "Nejdříve jsem chodil ven s tužkou a skicákem, později je nahradil fotoaparát," říká. Na jeho snímky se můžete podívat v galerii u tohoto článku.

"Už od mládí jsem měl blízko k přírodě, většinu času jsem trávil v terénu a pronikal do tajů života nejrůznějších zvířat. Asi od roku 1987 jsem se začal aktivněji věnovat bezobratlým a své entomologické výpravy jsem uskutečňoval především v nejbližším okolí svého bydliště," říká fotograf. Později začal vyjíždět i do ciziny, několikrát navštívil Slovensko a řadu týdnů prožil fotografováním hmyzu na Balkáně, v Alpách, Řecku, Itálii, Makedonii a dalších zemích.

"Nejdříve jsem chodil ven s tužkou a skicákem, později je nahradil fotoaparát," říká Krásenský. Kombinaci odborných znalostí ze studia a nadšení pro fotografii považuje za impuls, který ho k makrofotografii posunul: "Znalost fotografovaných objektů je u makrofotografie zásadní. Pokud nemáte přehled v broucích, jen obtížně budete hledat jiné než běžné druhy, a to nejzajímavější vám bude unikat," vysvětluje.

Makrofotografie patří podle jeho slov mezi těžší fotografické disciplíny. "Základem pro kvalitní fotografie je dobře se seznámit se všemi funkcemi svého fotoaparátu a naučit se je využívat ve svůj prospěch," radí Krásenský.

Dalším faktorem úspěchu je podle něj znalost fotografovaných objektů a jejich přirozeného prostředí. "Mnoho lidí dělá to, že si bezobratlé umisťuje na lepší místo. Například brouka žijícího ve dřevě fotí na utrženém listu lopuchu, který si položí na zem. A to jen proto, že na listu prostě vypadá lépe. To pouze ukazuje neprofesionalitu fotografa," konstatuje Pavel Krásenský.

"Je potřeba smířit se s tím, že není možné na špičkové úrovni fotografovat vše. Já se věnuji především fotografování pavoukovců, blanokřídlých a samozřejmě brouků," říká Krásenský. "Zajímají mě také různí parazité nebo symbiotické vztahy v naší přírodě. Každý si zkrátka musí najít to svoje a tomu se věnovat na sto procent," dodává.

Pokud jde o techniku, Pavel Krásenský střídá při fotografování digitální zrcadlovku a bezzrcadlovku. Momentálně to jsou modely Canon EOS 5D Mk II a Canon EOS R. Pro jeho práci jsou samozřejmě důležité speciální makroobjektivy. Používá Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo a Canon EF 100mm f/2.8L Macro. "Vlastně od počátku své fotografické cesty jsem věrný značce Canon. A to jak při makrofotografování, tak pokud fotím portréty, glamour, obratlovce nebo krajinky," konstatuje.

Každý fotograf si postupem času najde své vlastní ověřené pomůcky, které mu usnadňují práci. Krásenský používá při fotografování různé odrazky, rozptylky a svorky. Důležitým pomocníkem pro vytvoření dokonalých makrofotografií je také stativ.

Z nefotografického vybavení radí zaměřit se na vhodné oblečení: "Hmyz některé barvy vidí jinak a jasněji než my. Proto když si fotograf vezme například nějaké bílé nebo žluté tričko, úplně logicky z toho vyplývá, že jej hmyz lépe uvidí, což není při focení žádoucí. Platí čím nenápadnější, tím lepší!".

Dále doporučuje všem makronadšencům vybavit se podložkou, na kterou si můžou kleknout. "Důležitými pomůckami jsou také nůžky na odstřihávání překážející trávy, kolíčky na prádlo, kterými si můžeme občas něco přichytit, vhodné jsou také kapesní LED baterky, které mohou pomoci dosvítit místa ve stínu," doplňuje Krásenský seznam užitečného základního vybavení.