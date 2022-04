Osobností české fotografie 2021 je Tomáš Pospěch, mimo jiné za Koudelkovy deníky

Současná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu zaměřená na hospodaření Hradu by se mohla rozšířit i na kontrolu Lesní správy Lány. Širší vedení úřadu, kolegium, dnes doporučilo svému členovi Adolfu Beznoskovi, který kontrolu řídí, aby připravil podklady pro možné doplnění lánské lesní správy do kontroly NKÚ. O samotném rozšíření kontroly dnes vedení úřadu nerozhodovalo. Sdělil to mluvčí úřadu Václav Kešner. O zařazení kontroly hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu do letošního plánu rozhodlo vedení na konci ledna. Lesní správa Lány součástí kontroly kvůli policejnímu vyšetřování nebyla.

V kauze Lesní správy Lány soud letos 24. března pravomocně odsoudil jejího šéfa Miloše Baláka ke třem letům vězení. Prezident Miloš Zeman ho ale vzápětí omilostnil.