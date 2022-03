Konec bezstarostných časů. Praha se změnila, ukazují pohledy z jejích věží

Není to tak dávno, co byla Praha bezstarostné až lehce dekadentní město, jehož obyvatelům dělali starosti obří plyšoví medvědi na Staroměstském náměstí. Pak přišel covid-19 a válka na Ukrajině. Metropole se změnila, i když si to možná ani neuvědomujeme. Odráží to i fotografie z dlouhodobého projektu Praha pod věžemi, na kterém už několik let pracuje fotograf Aktuálně.cz Tomáš Vocelka.

"Původně jsem si myslel, že sérii snímků z věží dokončím v květnu 2020. Byly to záběry zachycující běžný život v Praze, někdy okořeněný turistickými bizarnostmi," říká fotograf Tomáš Vocelka, jehož výstava Praha pod věžemi právě začíná v ostravské Galerii Opera v Divadle Jiřího Myrona. "Pak ovšem přišla pandemie a já jsem si řekl, že musím ještě chvíli pokračovat. Město se změnilo, fotografoval jsem z věží prázdné ulice, kde se sem tam objevil člověk v roušce," konstatuje Vocelka. Opět se rozhodl soubor uzavřít na začátku letošního roku. "Zdálo se mi, že covid-19 už odeznívá a věci by se mohly vracet k normálu," říká. Jenže přišla válka na Ukrajině. "Věděl jsem, že se to na pohledech z věží odrazí. A tak jsem se rozhodl pokračovat dál," říká Vocelka. "Proměna města je během těch pár let ohromná. Od bezstarostnosti směrem k velkým problémům. Už si říkám, že tu sérii raději znovu uzavírat nebudu," dodává. Soubor Praha pod věžemi původně vznikl díky ročnímu grantu hlavního města Prahy, který Tomáš Vocelka získal díky vítězství v kategorii Proměny Prahy na soutěži Czech Press Photo 2018. Fotografie byly v roce 2020 vystaveny v pražské galerii Czech Photo Centre. Série snímků se však stále rozrůstá. Výstavu v Galerii Opera pořádá Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. O výstavě: Tomáš Vocelka: Praha pod věžemi. Galerie Opera v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Vernisáž ve čtvrtek 31. 3. v 17. hodin, úvodní slovo Prof. PhDr. Vladimír Birgus. Výstava potrvá do 2. května. Otevřeno vždy hodinu před představením divadla.