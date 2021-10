Od Jakeše po Merkelovou. Výstava Seana Gallupa zahajuje letošní Czech Press Photo

Foto

Zasedání zahraniční poroty soutěže Czech Press Photo je pravidelně doprovázeno výstavou jednoho z porotců. Letos v galerii Czech Photo Centre představuje své reportážní snímky Sean Gallup z agentury Getty Images, který žije a pracuje v Německu. Jeho snímky jsou k vidění od středy 20. října do 14. listopadu.

"Sean Gallup je skvělý fotograf a pravý profesionál, pokud jde o reportážní fotografii. V devadesátých letech často fotografoval v České republice, zejména v Praze. Na výstavě proto uvidíte například i jeho snímek bývalého komunistického pohlavára Miloše Jakeše," říká Dan Materna, manažer soutěže Czech Press Photo.

Nyní Gallup žije v Berlíně, kde s týmem nezávislých fotografů zajišťuje obrazové zpravodajství pro agenturu Getty Images, a to zejména z Německa, Švýcarska a Rakouska.

Jeho fotografie se pravidelně objevují v médiích po celém světě a vycházejí na titulních stránkách deníků a magazínů, jako jsou Time, New York Times, Washington Post, Spiegel, Vanity Fair, Guardian, Independent a mnohé další.

Stěžejní pro kariéru Seana Gallupa je především série snímků vztahujících se k pravicovému extremismu, která byla v roce 2013 vystavena ve Vojenském historickém muzeu bundeswehru v Drážďanech a následně cestovala po dvanácti místech po celém Německu. V poslední době se autor věnuje dlouhodobému projektu, který dokumentuje globální oteplování v arktických a alpských oblastech.

Výstava v Czech Photo Centre v pražských Nových Butovicích bude otevřena od 20. října a potrvá do 14. listopadu. Otevřeno je mimo pondělí v pracovní dny od 11 do 18 hodin a o víkendech od 10 do 18 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Ve velké výstavní síni probíhá výstava Petra Bruknera Jen tak jsem šel kolem.