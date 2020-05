Slzný plyn, Molotovovy koktejly a zatýkání v Hongkongu. Tyto fotky vyhrály Pulitzera

Vítězem prestižní Pulitzerovy ceny za fotografické zpravodajství se letos stal tým agentury Reuters, který pracoval na pokrytí protivládních protestů v Hongkongu. Vítězné snímky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pulitzerova cena je velmi prestižní ocenění, udělované v USA již od roku 1917. Obvykle bývá vyhlašována na půdě elitní Kolumbijské univerzity v New Yorku. Letos byly ovšem výsledky oznámeny pouze on-line, kvůli pandemii koronaviru.

"První Pulitzerovy ceny byly oznámeny v roce 1917, necelý rok před vypuknutím velké pandemie španělské chřipky," konstatovala administrátorka cen Dana Canedyová. "V současné době bezprecedentní nejistoty víme jednu věc naprosto jasně - žurnalistiku nic nezastaví," dodala.

Mnoho fotografů z oceněného týmu agentury Reuters stálo v Hongkongu přímo v první linii. Z bezprostřední vzdálenosti dokumentovali násilné střety mezi demonstranty a pořádkovými silami. Mnoho snímků vzniklo v epicentru potyček, potlačovaných slzným plynem a gumovými projektily. Novinářům hrozilo nebezpečí nejen ze strany zasahujících pořádkových sil, ale i ze strany protestujících, kteří na policisty házeli cihly a kamení.

Demonstrace v Hongkongu vešly ve známost také jako protesty proti vydávacímu zákonu. Kdyby prošel, podle protestujících by to znamenalo velký problém. Obávali se, že by se na obyvatele a návštěvníky Hongkongu začala vztahovat jurisdikce pevninské Číny, což by podle jejich mínění podkopalo politickou nezávislost regionu a občanské svobody.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová musela pod tlakem událostí návrh zákona nakonec předběžně stáhnout z projednávání.

"Naši fotografové skvěle zachytili rozsáhlou škálu protestů v Hongkongu," uvedl šéfredaktor agentury Reuters Stephen J. Adler. "Jejich snímky jsou krásné a zároveň děsivé, objasňující a přitom hluboce zapamatovatelné," dodal.

Kromě Pulitzerovy ceny za fotografické "Breaking news", kterou vyhrála agentura Reuters, byla udělena ještě cena v kategorii "Feature" (je na rozdíl od zpráv zaměřena na materiály a příběhy zpracované velmi podrobně a do hloubky). Jejím vítězem se stali fotografové agentury AP Channi Anand, Mukhtar Khan a Dar Yasin.