Šlechtická sídla na odpis. Slovenská fotografka mapuje rozpad opuštěných památek

Kdysi to bývala honosná sídla nižší a střední šlechty, pro která se na Slovensku používá slovo kaštieľ. Postupně se změnily ve sklady, posilovny, mateřské školy, diskotéky, byty... a nakonec zůstaly opuštěné, v rozkladu. Slovenská fotografka Jana Šturdíková se rozhodla tento fenomén zmapovat. Vznikla působivá kniha, která tyto objekty ukazuje a zaznamenává, co v nich bylo naposledy.

To, že problém chátrajících památek bez smysluplného využití může být silným tématem, si fotografka uvědomila v roce 2007. Tehdy se jí do rukou náhodou dostal časopis s článkem o zámku v Želiezovcích. Kdysi tam působil světoznámý skladatel Franz Schubert nebo třeba slavný cukrář Franz Sacher.

"Text doprovázela fotografie objektu, který vypadal na spadnutí. Připadlo mi to jako velký nepoměr. Na jedné straně se pyšníme bohatou historií, ale na druhé straně se o tento odkaz nedokážeme postarat," říká Jana Šturdíková.

Aby poukázala na to, co se s objekty dělo, než začaly chátrat, knihu rozčlenila velmi netradičním způsobem. Nerozdělila bývalá šlechtická sídla podle období nebo architektonického slohu, ale podle toho, co v nich fungovalo naposledy. Vznikla tak zvláštní encyklopedie obrazů a pojmů, které bychom asi nikdy nedávali do souvislosti.

"Vidíte historickou budovu a je u ní napsáno sklad, kadeřnictví nebo diskotéka. To na první pohled nejde dohromady a vytváří to napětí," uvádí Šturdíková. "V divákovi to může vyvolávat pocit, že tady něco nesedí. Někoho možná i přesvědčí, aby k problému nezůstával lhostejný," přeje si autorka snímků.

Momentálně je podle ní na Slovensku 443 podobných šlechtických sídel a přibližně třetina z nich je ve špatném nebo dezolátním stavu. V knize jich zachycuje 130.

Autorka se finance na vydání knihy snaží získat ve velice úspěšné kampani na slovenském crowdfundingovém serveru Startlab.sk. Více o tomto projektu najdete na jejích internetových stránkách janasturdikova.com.