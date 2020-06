Objevte kouzlo abstraktní fotografie, láká vědec a fotograf Petr Jan Juračka

Foto

Přírodovědec a fotograf Petr Jan Juračka se zapojil do výzvy #CreateYourLight, která se snaží v době pandemie propojit na sociálních sítích všechny, kdo mají rádi fotografii a chtějí se něco nového naučit. Témata výzvy se mění a nyní se zaměřuje na abstraktní fotografii. Český fotograf ukazuje a radí, jak propojit abstrakci a makrofotografii.

Makrofotografie podle Petra Jana Juračky před námi otevírá úplně nový vesmír. "I některé obyčejné předměty, které najdete v domácnosti, mohou při bližším pozorování působit vizuálně velmi nezvykle. A co teprve když se zblízka ponoříte do světa zvířat a hmyzu!" říká. Makrofotografii považuje za jednu z nejvíce tvůrčích fotografických disciplín. "Člověk si může dělat, úplně co chce. Miluju všechny typy světla, barev i tvarů," konstatuje.

Jeho abstraktní makrofotografie vznikají zejména na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. "Fotím za pomoci světelných i elektronových mikroskopů, bezdrátově řízených blesků a časosběru," dodává. Do světa makrofotografie se však člověk může ponořit i bez tohoto nákladného vědeckého vybavení.

Fotografům, kteří se chtějí do abstraktní makrofotografie pustit, Juračka radí: "Zaměřte se na detaily, podívejte se, jak vypadají textury jednotlivých materiálů nebo jakým způsobem lesklé plochy (například příboru, skleněné vázy, ale i vody v misce) odrážejí jiné prvky…"

Makrofotografie je podle Juračky velmi technický obor a vyžaduje alespoň trochu pochopení toho, jak technika funguje. Jeho snímky však dokazují, že není nutné mít extrémně drahý fotoaparát. Snímky, které vidíte u tohoto článku, pořídil malou bezzrcadlovkou Nikon Z50. "Přiblížit objekt můžete zoomovým objektivem (zaostřovat na blízké detaily umožňuje v případě tohoto přístroje například Nikkor Z DX 16-50 mm) nebo makroobjektivem," říká.

Jaký objektiv je nejlepší?

"U makroobjektivu záleží na ohniskové vzdálenosti. Ty s kratším ohniskem jsou obvykle levnější. Ty delší bývají dražší, ale zase umožní důležitou věc - máte větší odstup od fotografovaného objektu. Když fotíte nějakého živočicha, který by mohl utéct, je lepší mít delší objektiv, zatímco pokud fotíte například květiny, můžete mít makroobjektiv kratší. Já jsem naprostou většinu makrofotografií ve svém životě udělal stopětkou (objektiv o ohniskové vzdálenosti 105 mm). Právě proto, že potřebuji mít odstup," vysvětluje.

Jako vždy: dobré světlo je základ

Světlo bylo prvním tématem výzvy #CreateYourLight - a kreativně s ním lze pracovat i při tvoření abstraktních fotografií. "Můžete vyzkoušet různou intenzitu, odrazy nebo paprsky dopadající skrze barevné sklo, případně využít odlesků, vrženého stínu či siluety. Zajímavý efekt má také takzvané kreslení světlem, které se dá vytvořit ve tmě tak, že pohybujete různými světelnými zdroji, jako je baterka, prskavka, svítící barevná tyčinka nebo LED dioda," říká Juračka. Je potřeba fotografovat v takovém případě dlouhou expozicí a ze stativu.

Nový, neobvyklý pohled na svět

"Podívejte se na svět jinýma očima a zjistíte, že kromě her světla a stínu můžete měnit scénu i různými úhly pohledu," říká fotograf a radí využít výklopný displej. "Přijde k duhu při focení z náročných úhlů těsně nad zemí nebo naopak nad hlavou," konstatuje.

Můžete rovněž využít různých kreativních filtrů, které bývají v digitálních fotoaparátech již přednastavené. Podle Juračky se docela hodí i elektronický hledáček, které mají moderní bezzrcadlovky. On sám má jako ambasador Nikonu zkušenost s modely Z50, Z6 a Z7 této značky, ale platí to obecně i pro jiné bezzrcadlovky. "Elektronický hledáček má oproti optickému výhodu v tom, že zobrazuje konečný obraz zpracovaný elektronikou fotoaparátu. Fotograf tak vidí přímo to, co bude na výsledném snímku," vysvětluje.

Kouzlo abstraktní fotografie je Podle Juračky i v tom, že si člověk může dovolit téměř cokoliv. "Můžete zkusit rozostření, můžete si hrát s hloubkou ostrosti, švenkovat… A především naplno popusťte uzdu své obrazotvornosti," vybízí.