Nominace na World Press Photo: o vítězství bojuje i český fotograf Michael Hanke

Prestižní soutěž World Press Photo, ve které usilují o vítězství nejlepší fotožurnalisté světa, oznámila nominace na ceny pro rok 2019. V Kategorii Sport - série bude o titul bojovat i český fotograf Michael Hanke s reportáží o Zdeňkovi Šafránkovi, kapitánovi české sledge hokejové reprezentace. Soubor se jmenuje Nikdy jsem ho neviděl brečet.

Sedmačtyřicetiletý Michael Hanke už ve své kariéře na World Press Photo nominován byl, a to v roce 2017. S fotoseriálem o malých šachistech tehdy nakonec získal druhé místo v kategorii Sport.

Zda letos zlepší své umístění a dosáhne na vítězství, bude jasné už 11. dubna, kdy budou v Amsterdamu zveřejněny celkové výsledky soutěže.

World Press Photo je podnik s velmi dlouhou tradicí, letos je to jeho už 62. ročník. Přesto se ve skladbě soutěže objevila jedna výrazná změna. Přibyla nová kategorie, nazvaná Fotopříběh roku (Photo Story Of the Year).

O popularitě, které se World Press Photo těší, svědčí i počet zúčastněných fotografů. V tomto roce jich je 4738 ze 129 zemí světa. Porotě poslali ke zhodnocení více než sedmdesát tisíc snímků. Michael Hanke se probojoval mezi 43 nominovaných fotografů ze 25 zemí.

Pořadatelé si letos pochvalují, že oproti předchozímu roku výrazně vzrostl počet žen mezi nominovanými, a to ze 12 na 32 procent.

V galerii u tohoto článku přinášíme přehled všech nominovaných. U kategorií, kde se hodnotily série snímků, vždy přinášíme jeden vybraný snímek od každého autora.

Už známe i šest nominací na hlavní cenu

V rámci World Press Photo se každý rok uděluje hlavní cena pro snímek roku. Letos na ni byli nominováni:

Mohammed Badra (Sýrie)

(Sýrie) Marco Gualazzini (Itálie)

(Itálie) Catalina Martin-Chico (Francie/Španělsko)

(Francie/Španělsko) Chris McGrath (Austrálie)

(Austrálie) John Moore (USA)

(USA) Brent Stirton (Jižní Afrika)

Nominace v nové kategorii Fotopříběh roku pak patří těmto třem autorům: