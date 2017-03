Nejznámější izraelský fotograf David Rubinger zemřel, proslavil se fotkami válečných konfliktů

před 1 hodinou

Rubinger se proslavil fotografií vojáků u Zdi nářků. 50 let spolupracoval s časopisem Time, pro který fotil válečné konflikty Izraele.

Jeruzalém - V Izraeli zemřel ve čtvrtek fotograf David Rubinger, bylo mu 92 let. Proslavil se fotografií tří izraelských vojáků stojících u Zdi nářků po skončení šestidenní války v roce 1967. Izrael v ní obsadil kromě jiného také východní Jeruzalém, kde tato nejvýznamnější památka judaismu stojí.

Rubinger se narodil v roce 1924 ve Vídni a jako mladý uprchl před nacisty do Palestiny. Ve druhé světové válce bojoval v židovské brigádě britské armády. Fotografovat začal za války a od 50. let pracoval pro izraelské listy. Později přešel k časopisu Time, se kterým spolupracoval 50 let.

Dokumentoval pro něj všechny válečné konflikty Izraele s Araby, měl přístup k politikům a jako jediný fotograf měl povolení chodit do parlamentní jídelny. Právě on pořídil známou fotografii někdejší premiérky Goldy Meirové při krmení vnuka. Jako první dostal v roce 1997 izraelskou cenu za fotografii.

Ačkoli je jeho fotografie vojáků před Zdí nářků považována za nejoblíbenější fotografii židů, Rubinger sám o ní řekl, že z uměleckého pohledu moc dobrá není. "Jsou tam jenom části tváří, jeden muž je skryt za rameny druhých. Na dobré fotografii nemají být z uměleckého hlediska žádné zbytné věci," řekl v jednom rozhovoru.

Pro svůj emoční náboj se ale snímek stal v Izraeli ikonou. Člen Nejvyššího soudu Mišael Šešin o něm v roce 2001 řekl, že je to "majetek celého národa".

autor: ČTK