Od lvů po běluhu označovanou za špiona: příroda očima špičkových fotografů

Za všemi dobrými fotografiemi se skrývají příběhy. Platí to samozřejmě i o těch, které postoupily mezi nejlepší v profesionální části soutěže Sony World Photography Awards, přirovnávané k fotografické obdobě filmových Oscarů. Snímky vyprávějí o ochraně afrických šelem, o velkém přátelství běluhy s rybářem i o záchraně šimpanzů v Kongu.

Hvaldimir je kytovec, tedy přesněji řečeno běluha severní. Známým se stal na jaře roku 2019 především díky přátelství s norským rybářem Joarem Hestenem.

Hestenova posádka narazila na běluhu, která měla potíže s postrojem připevněným k jejímu tělu. Rybář si vzal záchrannou vestu a skočil do studeného moře, aby zvíře tohoto jha zbavil. Změnilo to život jim oběma a stali se z nich nerozluční přátelé. Joar pojmenoval běluhu Hvaldimir.

To, co měl na sobě kytovec připevněno, byl postroj pro montáž kamery. Lidé po celém světě dodnes spekulují, kdo mu ho nasadil a proč. Jedna z domněnek říká, že Hvaldimir vybavený kamerou mohl být vycvičen ke špionáži.

Z Hvaldimira se pak stala instagramová hvězda, on sám si však slávu moc neužíval - bez pomoci lidí a Joara si ani nedokázal obstarat potravu. Musel se to naučit a teprve potom se mohl vrátit do volné přírody. Právě tento příběh dokumentoval norský fotograf Aleksander Nordahl a dostal se s ním mezi nejlepších deset v profesionální části soutěže Sony World Photography Awards, přirovnávané k fotografické obdobě filmových Oscarů.

Vítězové jednotlivých kategorií i držitel hlavní ceny Iris d'Or budou známi už tento čtvrtek ráno (15. dubna). Vyhlášení bude vysíláno on-line od sedmé hodiny ranní na stránkách Světové fotografické organizace (World Photography Organization). Zatím se můžete podívat na fotogalerii, která zahrnuje fotografy nominované na ceny v kategoriích Zvířata a příroda a Krajina. V galerii najdete jak autory nominované na vítězství, tak i fotografy na takzvaném shortlistu, kteří ve své kategorii obsadili prestižní 4. až. 10. místo.

Na video běluhy s postrojem se můžete podívat zde: