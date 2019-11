Nejlepší fotky akčních sportů na světě. Prestižní soutěž Red Bull Illume zná vítěze

Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil, že razantně vstoupí do sporu ohledně likvidace přemnožených hrabošů. Ještě tento týden si předvolá ministry zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) a životního prostředí Richarda Brabce (ANO), kteří se zatím nedokázali dohodnout na způsobu řešení. Uvedl to dnes ve Sněmovně při interpelacích.

"Jednání proběhlo strašně moc a každý ministr si stojí za svým. Je to taková přehazovaná, mně se to nelíbí. Budu muset přistoupit k razantnějšímu přesvědčení, aby to řešili," uvedl ministerský předseda. "Ministři jsou tvrdohlaví, nechtějí se domluvit. Zavolám si ministry ještě tento týden," dodal.