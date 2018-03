před 31 minutami

Fata morgána, ale skutečná. V pražské botanické zahradě vykvetly orchideje. V rámci stejnojmenné výstavy jsou ve skleníku k vidění květiny z Filipín, Indonésie, Malajsie, Thajska a Vietnamu. Výstava, která ukazuje orchideje skryté uvnitř deštných pralesů jihovýchodní Asie, se koná ve skleníku Fata Morgana od 2. do 25. března. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 18.00 hodin. Ještě tento víkend se tak budou moci návštěvníci téměř dotknout jara. Podívejte se do galerie, co vše je k vidění - a je to více než jen bílá orchidej.

autor: David Kohout | před 31 minutami