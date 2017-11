Návrat fotoaparátu na film. Značku Ihagee křísí němečtí a ukrajinští inženýři

před 1 hodinou

Zdálo se, že fotoaparáty na film to mají v podstatě spočítané. Jenže teď to vypadá, že to s nimi bude podobně jako třeba s gramofony. Nejspíš se začnou znovu vyrábět, i když v malých sériích a jen pro nadšence. Analog má totiž své kouzlo - jak v hudbě, tak ve fotografii.

Němečtí a ukrajinští inženýři, kteří mají zkušenosti s výrobou fotoaparátů a optiky, se rozhodli, že znovu začnou vyrábět analogový fotoaparát na film, a to pod staronovou značkou Ihagee. Jejich nová zrcadlovka Ihagee Elbaflex je navržena tak, že s ní bude možné používat objektivy s bajonetem Nikon F. Má tu výhodu, že se používá už desítky let a k dispozici bude tedy řada nových i skvělých starších objektivů. Ihagee odstartovalo kampaň na serveru Kickstarter a doufá, že se mu díky financování od fanoušků podaří rozjet výrobu. Elbaflex má jednoduchý retro design a fotoaparát je plně mechanický. Jeho součástí není žádná elektronika a nepotřebuje baterie. Pokud se podaří získat dostatek peněz na rozjezd výroby, první přístroje by se měly k zákazníkům dostat v létě příštího roku.



Nový projekt navazuje na tradici značky Ihagee, původně založené v roce 1912 Holanďanem Johanem Steenbergenem v Drážďanech. Čeští fotografové ji znají především díky fotoaparátům Exakta a Exa. V německé části týmu, pracujícím na novém fotoaparátu, jsou technici, kteří pracovali pro značky Leica a Schneider Kreuznach. V ukrajinské větvi zase najdete bývalé zaměstnance továrny Arsenal, kde se vyráběly fotoaparáty Kiev. Pokud Ihagee nevybere na Kickstarteru potřebných 50 tisíc dolarů, projekt zřejmě skončí. Ale snaha o obnovení výroby filmových zrcadlovek určitě ne. Pokouší se o to ještě několik dalších firem, velice blízko k cíli je třeba projekt Reflex, který už peníze na rozjezd získal.

