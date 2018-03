Na sobotu připadá vzácný "modrý úplněk". Britský fotograf David Noton radí, jak ho nejlépe vyfotit

před 2 hodinami

Modrý úplněk není modrý. Je to jen název pro astronomický jev. Foto: David Noton

Na sobotu 31. března připadá takzvaný modrý úplněk, což je relativně vzácný astronomický jev. Jde o druhý úplněk v jediném kalendářním měsíci - a taková věc se obvykle odehraje jen jednou za několik let. Letos už se ovšem zopakuje podruhé, což je opravdu výjimečné. Britský krajinářský fotograf David Noton radí, jak měsíc v úplňku dobře vyfotit.

Pozorováním modrého úplňku se budou fanoušci astronomie bavit i v Česku. Lidé kvůli tomu mohou navštívit například hvězdárnu na mosteckém hradě Hněvín. "Máme dalekohled, který zvětšuje až 500krát, nicméně na úplněk využijeme zvětšení stonásobné, což je nejlepší pro pozorování," uvedl Zdeněk Tarant z hvězdárny.

V angličtině je označení "modrý úplněk" používáno ve slovním obratu "once in a blue moon", což znamená jednou za dlouhou dobu. Je to obdoba českého rčení "jednou za uherský rok".

Známý britský krajinář a ambasador firmy Canon připravil pro fotografy několik tipů, jak úplněk dobře vyfotit.

1. Stáhněte si aplikace, které vám pomohou

Pokud chcete znát přesnou dobu, kdy měsíc vychází a zapadá, pomohou vám speciální aplikace pro mobilní telefon. David Noton doporučuje dvě: první se jmenuje The Photographer’s Ephemeris, druhá pak Photopills.

2. Použijte optimální zoom

"V sobotu budeme chtít samozřejmě vyfotit měsíc dostatečně velký, nejlépe tak, aby byl na jeho povrchu vidět každý kráter. Takové zvětšení mají třeba astronomické teleskopy, ale jaký použít objektiv na fotoaparátu?" ptá se David Noton. Podle jeho zkušenosti se pro tento úkol hodí objektiv s ohniskovou vzdáleností kolem 600 mm (na plnoformátovém fotoaparátu). Amatéři používají většinou zrcadlovky s menším APS-C snímačem, kde by měl pro srovnatelný záběr stačit 400 mm objektiv.

"Já používám objektiv Canon EF 200-400 mm s vestavěným konvertorem 1,4x," vysvětluje fotograf. Konvertor prodlouží ohniskovou vzdálenost, takže se pak blíží na plnoformátové zrcadlovce oněm 600 milimetrům.

3. Použijte stativ

"Pokud použijete dlouhý teleobjektiv, je potřeba mít také pevný stativ, aby byl snímek ostrý. A je potřeba počítat s tím, že nelze používat delší expoziční časy, protože měsíc se pohybuje až překvapivě rychle," upozorňuje David Noton.

4. Zakomponujte měsíc do krajiny

Snímky, které ukazují jen velký měsíc a nic jiného, mohou mít krásné detaily, ale působí obvykle jako ilustrace z učebnic astronomie. "Já osobně se raději vždy snažím udělat z měsíce jednu ze součástí krajinářských fotografií nebo využívám měsíční svit jako zdroj světla. Moderní zrcadlovky už takový přístup umožňují. Já pracuji s Canonem EOS-1D X Mark II a Canonem EOS 5D Mark IV," uvádí Noton.

5. Je potřeba dobře zvládnout expozici

Velmi působivé bývají snímky zachycené za soumraku, kdy ještě není obloha zcela tmavá.

"Pokud místo teleobjektivu použijete základní nebo širokoúhlý objektiv, měsíc bude na snímku velice malý. Přesto je jeho přítomnost stále patrná, naše oči k němu automaticky zamíří, i když je jeho velikost na obrázku v podstatě zanedbatelná," upozorňuje Noton. Je tedy dobré s tím počítat.

"A samozřejmě, je zde stále otázka expozičního času. Příliš dlouhá expozice může vyústit v to, že se měsíc na fotografii změní v nevzhledný lunární proužek, a to dokonce i když použijete širokoúhlý objektiv," říká fotograf.

Sám tvrdí, že pro snímky Měsíce za jasných nocí se mu osvědčily tyto parametry: 1/250 vteřiny, clona f/8 a ISO 100. Poměrně krátký čas brání tomu, aby detaily vypadaly rozmazaně. I když to David Noton sám detailně nerozvádí, jedná se zřejmě o radu určenou pro situace, kdy je na snímku měsíc opravdu velký.