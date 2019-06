Muž, který posouvá hranice sportovní fotografie. Dan Vojtěch vystavuje v Praze

Akční snímky a neobvyklé portréty mnoha špičkových sportovců, které pořídil český fotograf Dan Vojtěch, budí pozornost po celém světě. Nyní bude možné je vidět na výstavě v prostorách pražského Czech Photo Centre. Budou mezi nimi i dosud nepublikované fotografie zachycující svět závodů formule 1.

Dan Vojtěch je celosvětově znám jako průkopník nevšedních fotografických projektů ve sportovní a reklamní fotografii. Neustále se snaží vymýšlet nové fotografické postupy a posouvat hranice akční fotografie, za což také v Hongkongu přebral cenu v soutěži Red Bull Illume v kategorii New Creativity.

"Kreativními projekty se zabývám celý život a zdá se, že se to díky fotce s dvojnásobným mistrem světa ve Four Crossu Tomášem Slavíkem konečně vyplatilo. Černobílá zvětšenina byla vystavena na Avenue of Star v Hongkongu a pak putovala po dalších slavných místech na celé planetě," popisuje autor.

Výstava Dan Vojtěch - Sportovní fotografie představí průřez jeho fotografickou tvorbou od samého začátku. K vidění budou například polaroidové snímky ze závodu Kona Ironman World Championship na Havaji. Dále autor představí dosud nepublikované snímky formule 1, které vytvořil pro Netflix.

Fotograf také nechal nainstalovat do letadel pilotů Flying Bulls záblesková zařízení a vznikly tak dosud neviděné sekvenční snímky s unikátní perspektivou samotných letců. Také se mu podařilo zachytit mistra světa v letecké akrobacii Martina Šonku, který proletěl mezi třiceti blesky těsně nad zemí.

Dan Vojtěch vystudoval reklamní fotografii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a fotografoval reklamní kampaně mnoha světových značek. V roce 2009 se stal oficiálním fotografem pracujícím pro Red Bull content pool.

Výstava v Czech Photo Centre bude otevřena od 13. června do 11. srpna každý den kromě pondělí. V úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.