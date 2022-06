Moravské Slovácko z výšky. Krajina, která okouzlila celý svět, na fotkách z dronu

Moravské Slovácko se pyšní tím, že jeho krajina patří k nejfotogeničtějším na světě. Radek Severa ji fotografuje už desítky let a patří k těm, kdo ji nejvíce proslavili. Nyní začal objevovat krásy terénních vln v okolí Kyjova a Hodonína z výšky, díky dronu. Má ho teprve krátce, ale užívá si to. "Umožňuje mi vidět krajinu z nových, neobvyklých úhlů," vysvětluje.

Radek Severa krajinu Moravského Slovácka dokonale zná už od dětství. Byly to ve velké míře i jeho snímky, které po nástupu internetu a sociálních sítí okouzlily fotografy z celého světa. Když záběry jižní Moravy začaly být celosvětově známé, renomovaný cestovatelský magazín Condé Nast Traveller zařadil oblast v okolí Kyjova na seznam padesáti nejkrásnějších míst na světě.

Instagramová známost však přinesla i to, že na ta nejhezčí místa přijíždějí lidé fotit ve velkém a velmi často pak jen kopírují známé záběry. Radek Severa začal hledat nové pohledy na krajinu, kterou má rád - a našel je pomocí dronu.

"Zaujaly mě fotografie, které pořídil kolega z motorového rogala, ale něco takového není pro mě. Fotografie z dronů se mi líbily už delší dobu, a tak jsem si jeden nakonec také pořídil," říká. Pomohl tomu i fakt, že už dlouho zkoumal jistý remízek a pořád přemýšlel, jestli by se nedala najít nějaká vyvýšenina v okolí, ze které by se dal dobře vyfotografovat. "Takové místo jsem ale nenašel. A začal jsem si říkat, že právě na snímcích z dronu by to mohlo vypadat dobře," vysvětluje.

Nyní Radek Severa přiznává, že krajinu Moravského Slovácka více fotografuje pomocí dronu než klasickým fotoaparátem. "Vyjíždím často už třeba ve čtyři ráno, když jsou přízemní mlhy. Někdy to vyjde, někdy přijedu na místo a mlha už tam třeba není. Ale to už ke krajinářskému fotografování patří."

