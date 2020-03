To není Photoshop, za neviditelností je pletený svetr. Nejlepší kreativní fotky světa

Ministerstvo průmyslu a obchodu dočasně zastavilo přechod na nový televizní standard DVB-T2 a prodlouží stávající digitální vysílání. Důvodem opatření, které ve čtvrtek schválila vláda, je zajištění informovanosti obyvatel, kteří by jinak museli ladit televize na nový typ příjmu. Do kdy bude přechod pozastavený, není stanovené. České Radiokomunikace v pondělí oznámily, že zastaví vypínání stávajících vysílačů do konce března. "Podle vývoje situace ministerstvo průmyslu a obchodu předloží další novelu nařízení, která bude obsahovat aktualizovaný harmonogram procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na DVB-T2," uvedl náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko. Přerušení přechodu se netýká jednoho konkrétního vysílače, a to vysílače Jihlava - Javořice na 30. kanálu, který bude z důvodu mezinárodních koordinačních dohod vypnutý do konce května.