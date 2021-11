Fotit ptáky je krásná dřina. Vyplatí se chodit do posilovny, prozrazuje fotograf

Milan Zygmunt je špičkový fotograf přírody, obdivovaný fanoušky po celém světě. Ve své nové knize nabízí neobyčejný pohled do zákulisí a především spoustu ověřených rad a triků, jak fotografovat ptáky v nejrůznějších situacích. Na ukázky jeho práce se můžete podívat ve fotogalerii.

Milan Zygmunt je člověk, který fotografováním přírody žije, je to jeho opravdu velká vášeň. Mnoho fanoušků po celém světě ho zná díky fotografickému serveru 500px (má tam téměř 120 tisíc sledujících) nebo díky jeho snímkům zveřejňovaným na webu National Geographic, z časopisů o přírodě nebo ze sociálních sítí.

Mnoho výborných fotografů si chrání své "know-how", ke kterému často přišli metodou někdy i dost drahých pokusů a omylů. Milan Zygmunt do této skupiny nepatří. Ve své nové knize Fotografujeme ptáky nabízí podrobný pohled do zákulisí.

Radí, jakou zvolit fotografickou výbavu, na příkladech ukazuje, jak najít ideální kompozici, a prozrazuje své triky, které používá při fotografování ptáků v různých prostředích. Popisuje, jak fotit ptactvo ve volné přírodě i na krmítku, za letu i na vodě, doma, ve světě nebo třeba v zoo.

"Nenechte nikdy fotoaparát rozhodovat za vás, protože ve většině případů rozhodne špatně," vysvětluje čtenářům a přidává mnoho rad od těch základních, jakou technikou fotografovat a jak nastavit clonu nebo čas, až po velmi specifické triky - například jak vyfotografovat tukany, aby se jim neleskl zobák, nebo jak zachytit kolibříky v letu.

A mezi jeho radami najdete třeba i tuto: "Fotografování ptáků je jednoduše disciplína náročná na fyzičku. Fototechnika váží hodně a musíte ji vláčet i několik hodin v těžkém terénu a v extrémních klimatických podmínkách. Řeším to každodenním cvičením v posilovně, kde si například do každé ruky dám dvoukilovou činku a na běžícím pásu si vyšlápnu na pomyslný tříapůlkilometrový výlet. Funguje to - s těžkým teleobjektivem pak udržím z ruky i čas 1/40 sekundy."

O knize:

Milan Zygmunt: Fotografujeme ptáky. Vydalo nakladatelství Grada Publishing, brožovaná publikace, měkká obálka, rozměr 210 × 230 mm, 144 stran, dostupná v běžné knižní distribuci, doporučená cena 369 Kč.

Práci Milana Zygmunta můžete sledovat také na jeho webu (www.milanzygmunt.com) nebo na Instagramu (@milanzygmunt).