Koně, prach a souboje o mrtvé tele. Český fotograf uspěl na špičkové soutěži

Fotograf Michal Novotný, spolupracující s Aktuálně.cz, uspěl na jedné z nejstarších a nejprestižnějších fotožurnalistických soutěží světa Pictures of the Year International. Jeho série zachycující kyrgyzský národní sport alaman ulak obsadila druhé místo v kategorii Sports Picture Story. V soutěži se dařilo i dalšímu českému fotografovi Martinu Sidorjákovi, jenž byl druhý v kategorii Sports Action.

Michal Novotný fotografoval atmosféru turnajů v kyrgyzském ragby na koních, zvaném alaman ulak či kok-boru, v druhé polovině roku 2021. Jde o tamní národní sport, který spočívá v tom, že jezdci soupeří o tělo mrtvého bezhlavého kozla nebo telete. Jeho snímky zaujaly porotu mezinárodní fotožurnalistické soutěže Pictures of the Year, která jim udělila druhé místo v kategorii Sports Picture Story.

Pictures of the Year je jednou z nejstarších fotožurnalistických soutěží světa a její historie je delší, než má například World Press Photo. Byla založena roku 1944 v USA a letos se konal její už 79. ročník. Pořádá ji Žurnalistický institut Donalda W. Reynoldse spadající pod Missourskou univerzitu. Cílem soutěže je ukazovat to nejlepší ze soudobé fotožurnalistiky a inspirovat tím fotografy po celém světě.

"Do Kyrgyzstánu jsem vyrazil v říjnu minulého roku pokračovat ve fotografování projektu o náboženských rituálech a komunitách Tváře víry, kterému se intenzivně věnuji od roku 2014," říká fotograf. Několik dní tehdy bydlel v malé vesničce Borbaš u pekaře a koňského handlíře Žanibeka Musajeva. Ten na zahradě choval koně, kterého připravoval pro alaman ulak.

"Jedno odpoledne jsme se jeli podívat na zápas v sousední vesnici. Tento sport je v zemi nesmírně populární a snad každá obec má plácek, kde se hraje. Napoprvé jsem sice žádnou dobrou fotku neudělal, ale atmosféra mě úplně uchvátila," říká Michal Novotný. Začal tedy v odlehlém jižním Kyrgyzstánu pátrat po dalších zápasech, ale ještě úplně nepropukla sezóna - kvůli horkému podnebí se hraje nejvíc v zimě.

"Nakonec jsem během tří týdnů nafotil čtyři celodenní zápasy, ale věděl jsem, že soubor může být ještě lepší. Už jsem měl více zkušeností a dobré kontakty, takže jsem se do Kyrgyzstánu vrátil v prosinci na další tři týdny a fotografoval sedm velkých i malých her. Alaman ulak se fotí docela složitě, stovky jezdců se přelévají po údolí, kde se hraje. Diváci sedí na okolních kopcích. Když chcete být opravdu blízko, docela se nachodíte a navíc je to i nebezpečné - když hráč v chumlu konečně ukořistí tele, vyrazí s ním zcela nepředvídatelným směrem a několik set koní ho bezhlavě pronásleduje. To pak nestačíte utíkat stranou."

Michal Novotný se o druhou příčku v kategorii dělí se dvěma dalšími fotografy - Jordim Cohenem a Alainem Schroederem). Druhé místo v soutěži je označováno jako "Finalist", třetí místo jako "Award of Excellence". Vzhledem k tomu, že na druhém místě v kategorii Sports Picture Story letos skončili shodně tři autoři, bronzovou příčku už porota nechala neobsazenou.

"Soutěž Pictures of the Year sledují přední světoví fotografové a fotoeditoři, tak bylo dobré se zase trochu připomenout," konstatuje Michal Novotný. "Ocenění pomohlo fotografiím do světa, nedávno je otiskl prestižní italský časopis Il Reportage, který jim věnoval deset stránek a titulní stranu. Dělá mi radost, že se mi v poslední době daří publikovat ve světových mediích s fotkami i původní texty - třeba v The Guardian mi vyšla dlouhá reportáž o svatbách rumunských migrantů a zanedlouho bude i v jednom americkém časopise," dodává.

O fotografovi

Michal Novotný (1973) - začal kariéru v osmnácti letech fotografováním konfliktu v bývalé Jugoslávii. Pak působil v časopise Reflex a v Pátku Lidových novin. Od roku 2009 je na volné noze a publikuje v nejprestižnějších světových novinách a časopisech. Jeho reportáže získaly mnoho ocenění - mezi nejvýznamnější patří třetí cena v soutěži World Press Photo v kategorii Každodenní život nebo první místo v soutěži Best of Photojournalism 2007 v kategorii Každodenní život.

