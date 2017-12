Jak se z brněnského kuchaře stane reklamní fotograf se zakázkami v Šanghaji? Stačí chtít a věřit

17. 12. 2017

Michal Kubala začínal jako kuchař a číšník. Toužil ale po tom, stát se fotografem. Za první zakázku dostal 500 Kč a myslel, že má vyhráno. Jenže další práce nepřicházela. Vytrval a nakonec to ve světě reklamní a módní fotografie dotáhl až k focení pro značky jako Nike či Adidas a k práci v Šanghaji.

Michale, fotíte osm let, polovinu času profesionálně. Jak se vám hobby přeměnilo v živnost, co bylo zlomové?

Zlomové bylo vytrvat, začátky jsou u všeho těžké. Kamkoliv na světě přijdete, musíte si vytvořit kontakty, ukazovat se mezi lidmi, dělat si přátelské vazby. Všude je to stejné. Já se snažil být vždy ke všem přátelský a nepodrážet, ono se to časem vyplatí a přinese to kýžené ovoce. Pamatuji si na svou první zakázku za 500 Kč, myslel jsem si, že to je TEN začátek a že půjdu raketově nahoru. Byl to omyl, další zakázka přišla až za půl roku.

Před několika lety jste se živil jako kuchař, posléze jste vedl restauraci, ale pak jste se rozhodl fotit. Začátky byly jistě těžké, co vás motivovalo k tomu, abyste to vydržel a šel svou cestou?

Maturoval jsem v Brně, studoval jsem obor kuchař. Vaření mi vydrželo rok, pak jsem se hledal a dělal číšníka, zhruba po dvou letech od maturity jsem odešel do Prahy. Každý mi tvrdil, že jsem se zbláznil, ale já věřil, že v Praze budu dělat to, co mě baví a naplňuje. Věřil jsem, že to půjde!

Proč jste se do fotografování nepustil jen tak, ale rozhodl se jít studovat reklamní fotografii? Měl jste pocit, že se do toho lépe dostanete?

Fotografii jsem studoval po vedením profesora Vojtěchovského, což je česká kapacita, vedl dlouho katedru na FAMU a působil také ve Washingtonu. Na vysoké jsem cítil, že se chci učit a nasávat informace, že bez toho to nebude možné.

Dnes vedete vlastní kurzy, co se jejich návštěvníkům snažíte předat?

Michal Kubala Reklamní, portrétní a sportovní fotograf. Narodil se v Brně, žije v Praze .

Nejvíc ze všeho můj vlastní příběh, myslím, že to lidi na začátku zajímá nejvíc. Jak jsem se dostal z kuchyně až do studia v Šanghaji. Příští rok chystám svůj první velký kurz na více dní, kde budeme svítit, retušovat a já budu moci dávat každému individuální zpětnou vazbu.

Jak se vyvíjela vaše cesta napříč fotografickými žánry - komerce, sport, fashion a svatba?

Původně jsem začal portrétem a sportem, jelikož si každý musí udělat určité portfolio, které ukazuje napřed přátelům a později klientům. Portrétní a komerční fotografie mají k sobě strašně blízko, takže to pak šlo samo. Svatby mám spíš jako relax. Přes léto jich pár nafotím. Obdivuji profesionální svatební fotografy, já bych to nejspíš nedal, potřebuji mít na práci klid…

Když fotíte, na co všechno soustředíte svou pozornost?

Mám rád čistou práci, dokonalé světlo, když je na place i art director, hlídáme všechny věci společně.

Myslíte si, že je důležité, aby se profesionální fotograf věnoval i volné tvorbě?

Určitě, nejlepší je využít volný čas a vymýšlet další věci, zároveň se tím člověk zdokonaluje a učí.

Založil jste novou značku "Naše svatba", pod kterou jste zapsán jako svatební fotograf, co vás k tomu dovedlo a proč?

Chtěl bych, aby pod touto značkou v budoucnu pracovalo více fotografů, vizážistek, plánovaček apod. Dále chystáme videoprodukci. Celkově to chceme mít pojato jako svatební web, který bude fungovat pro lidi tak, že si na něm vyřeší vše pomocí pár kliků.

Jakým projektům se aktuálně věnujete?

Momentálně mi začíná už třetí zima s Lukášem Bauerem, takže budu půl roku cestovat.

Už jste to zmínil, loni na podzim jste se vydal do Šanghaje, abyste tam načerpal zahraniční zkušenosti a získal nové kontakty… Povedlo se? S kým nyní spolupracujete?

Určitě to byla velká zkušenost. Brzy podniknu další cestu. Momentálně dělám externě pro dvě velké agentury v Praze, z větších klientů bych vypíchl například Adidas. Jinak jsem například nedávno fotografoval Juliuse Ceasera, holiče, který holí půlku Hollywoodu a z českých jmen například Markétu Slukovou, Gabrielu Soukalovou, Marpa apod.

V Šanghaji jste pracoval v reklamním studiu, bylo to pro vás v něčem nové?

Určitě, když jsem do Číny letěl, byla to pro mne jedna velká neznámá. Přiletěl jsem tam v době tamních svátků a Scott (Australan) u kterého jsem dělal, byl zrovna s rodinou v Austrálii, takže jsem se zabavil a poznával město, které je velké asi jako Středočeský kraj. Do práce jsem nastoupil zhruba po týdnu a bylo to skvělé - hltal jsem každý den, snažil jsem se zdokonalovat v angličtině a přitom pomáhat při focení pro klienty jako například Microsoft, McDonald’s, Nike, Baume & Mercier apod.

Co vám tato práce přinesla?

Pracoval jsem s fotografem, který si podmanil dost velký trh v Šanghaji, má funkční studio v centru a má skoro třicet let praxe. Naučil mě například jednu nesmírně důležitou věc, a to mít všude a vždy čisto, být precizní a trpělivý.

Jaké to je, nebýt kuchařem, ale fotografem na volné noze?

Je to skvělý pocit, naprostá volnost. A když se dostanete do situace, že našetříte peníze a jste v plusu, jste v klidu. Jakmile však musíte shánět práci, jste krapet ve stresu z toho, co bude zítra. A tak děkuji všem, co mi pomohli, za to, kde jsem.