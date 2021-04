Venuše v množném čísle. Smutný úděl žen bez domova očima fotografky

Jedna sedí každý den obklopena taškami na autobusovém nádraží a čeká na autobus, který nikdy nepřijede. Pak přespí v noclehárně. Další žije ve stanu s mužem, který ji pravidelně bije. Další brzy propustí z práce, přijde o ubytovnu a nebude mít kam jít. O osudech žen bez domova vypráví fotografka Michaela Škvrňáková na výstavě Venuše v množném čísle.

Výlohy několika podniků v pražské Slavíkově ulici se proměnily ve výstavní síň. Hostí výstavu fotografky Michaely Škvrňákové o ženách bez domova. "Výstava vznikla v rámci divadelního festivalu Venušiny dny, který pořádá v průběhu dubna divadlo Venuše ve Švehlovce. Tématu skrytého bezdomovectví žen se věnuji poslední čtyři roky," říká fotografka. "Uvědomuji si křehkost a zranitelnost každé z žen, která je na fotografii. Nebylo pro mě lehké jít s tímto projektem na veřejnost, dodává."

Ke snímkům připravila také texty, které zachycují autentické výpovědi žen bez domova. Texty jsou umístěny vedle fotografií na výstavních panelech. Jak uvádí autorka, nevztahují se ovšem ke konkrétním osobám na snímcích, jen doprovází a doplňují obrazové sdělení. "Důležitá pro mě byla kombinace obého, textu a fotografie," říká Michaela Škvrňáková.

Kurátorka výstavy Štěpánka Stein upozorňuje, že jde o velmi důležité a přitom často přehlížené téma. "Ženské bezdomovectví je prozatím málo viditelný a tematizovaný fenomén," uvádí.

Život žen bez domova je často spojen s prožitým násilím a násilí také provází jejich život poté, co přijdou o střechu nad hlavou - ať už je to násilí ze strany mužů, veřejnosti nebo institucí. "Snaha vyhnout se násilí, obtěžování nebo ponižování pak vede k tomu, že se ženy vyhýbají sociálním službám, které by jim měly pomáhat. Žijí v takzvaném neviditelném bezdomovectví - přespávají u kamarádů a známých, žijí na ubytovnách nebo v azylových domech. Nejsou tedy vidět na ulici," upozorňuje kurátorka.

O výstavě:

Michaela Škvrňáková: Venuše v množném čísle. Dvacet fotografií na osmi panelech. Praha, výlohy podniků ve Slavíkově ulici. Výstava je součástí festivalu Venušiny dny a potrvá do konce dubna.