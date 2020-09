Fotograf má 96 tisíc fanoušků na Instagramu. Dražbou chce pomoci lesům

Foto

Krajinářský fotograf Martin Rak je možná známější v cizině než doma. Když ještě existovala sociální síť Google Plus, měl na ní přes milion fanoušků. Jeho fotografie však okouzlují lidi i na Instagramu a Facebooku. Nyní se rozhodl, že chce pomoci chřadnoucím českým lesům, ve kterých tak rád fotografuje.

"Už dlouho jsem plánoval výstavu svých fotografií a uvědomil jsem si, že bych rád alespoň symbolicky vrátil přírodě a lesům to, co od nich dostávám. Nakonec jsem si řekl, že bych mohl své krajinářské snímky vystavit a nabídnout v charitativní dražbě a výtěžek věnovat přírodě prostřednictvím Hnutí Duha a jeho kampaně Zachraňme lesy," vysvětluje Martin Rak.

Některé z dražených fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii u tohoto článku, kde se také dozvíte, za jakých okolností vznikly.

Dražba se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 18. hodin ve Vnitroblocku v pražských Holešovicích. "Veškerá částka, která se vydraží, půjde na kampaň," dodává fotograf.

To, že by měl lesům pomoci, ho napadlo loni v době velkého sucha. "Viděl jsem, že tam, kde byly ještě přednedávnem zelené, relativně zdravé smrkové lesy, jsou najednou vykácené holiny nebo uschlý les. Bývám v lese často a rád, asi nejraději tam fotím a chodím tam relaxovat. Proto mě napadlo oslovit Hnutí Duha," vysvětluje.

"Je mi jasné, že příroda si asi nejlépe pomůže sama, ale my lidé jí v tom můžeme vyjít vstříc. Do budoucna je asi dobré, když smrkové monokultury vymizí a bude místo nich smíšený les. Na začátku té proměny je určitě přínosné sázet nové stromky, abychom dosáhli správné skladby lesa, je také potřeba řešit oplocení, aby to hned neokousala zvířata. A právě na to půjdou peníze z dražby," říká Martin Rak.

V dražbě budou všechny fotografie z výstavy. "Zájemci se mohou do dražby zaregistrovat už teď, a to na stránkách aukce.zachranmelesy.cz," konstatuje fotograf. Jsou tam také k vidění všechny nabízené fotografie.

Další snímky Martina Raka najdete na jeho Instagramu nebo na webové stránce martinrak.cz.