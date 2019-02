Magický Praděd na fotkách. Během čtyř hodin slunce, hustá mlha, i barevné stmívání

Stačí čtyři odpolední hodiny na Pradědu a můžete zažít všechny druhy zimního počasí, jaké si dovedete představit. Od krajiny zalité sluncem přes hustou mlhu, od mrazivých výjevů jako z Antarktidy až po teplé tóny zapadajícho slunce nad zasněženými lesy. Jedno takové odpoledne jsme pro vás nafotili.

"Kurde, byla by to parada, dyby enem slunko svitilo," ulevuje si cestou k vrcholu pradědu chlapík s ostravským přízvukem. V tu chvíli je kolem mlha hustá jako mléko. A aby toho nebylo málo, poměrně silné poryvy větru zvedají ze země zmrzlé jehličky sněhu a bičují jimi lidi do tváří. Ti zrovna stoupají k vrcholu hory, která je sice až pátá nejvyšší v České republice, zato však má zaručeně nejdrsnější podnebí. Alespoň tak to tvrdí Wikipedie.

Sluníčko ještě před pár minutami svítilo, ale přes vrchol Pradědu se zrovna převalují mraky, proto ta mlha. Jenže to střídání počasí je vlastně lepší, než kdyby bylo pořád hezky. Zatímco nahoře to vypadá jako na severním pólu, při cestě dolů zase vysvitne slunce a v podvečer zalije krajinu nádherně teplým světlem. S trochou nadsázky se dá říci, že za jedno odpoledne můžete vidět třeba 1491 odstínů zimy.

Proč zrovna 1491? Je to jen taková hříčka. Praděd má nadmořskou výšku 1491 metrů. Což je zajímavé, protože ještě před pár lety jich měl 1492. Asi chudák stárne a zmenšuje se.

Každopádně výšlap na Praděd je jednou z nejhezčích zimních procházek, které se dají v České republice absolvovat. A slovo procházka je zde na místě. Nemusíte tam na běžkách nebo na sněžnicích (i když samozřejmě můžete). Turisté, kteří Praděd znají, to samozřejmě moc dobře vědí, ale pro ty ostatní - dá se tam opravdu vyjít i pěšky. Až nahoru k věži s restaurací.

Není to ani extrémně namáhavé, ani extrémně dlouhé. Z parkoviště u chaty Ovčárna je to na vrchol Pradědu 3,6 kilometru. I s cestou dolů je to tedy zhruba sedmikilometrový výlet.

Na výchozí parkoviště u Ovčárny se dá dostat dvěma snadnými způsoby. Buďto necháte auto na parkovišti Hvězda nad Karlovou Studánkou a odtud pojedete k Ovčárně autobusem. Nebo zaplatíte 450 korun a můžete nahoru autem (pokud tam jsou volná parkovací místa). Je však dobré vědět, že autobusy i výjezdy autem nahoru jsou možné vždy jen jednou za hodinu. Jinak je cesta zavřená. Bližší informace najdete třeba na stránkách www.jeseniky-praded.cz.