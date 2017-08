Chaos a kouzlo Tokia. Fotograf prozrazuje, jak vznikly působivé záběry japonské metropole

před 14 minutami

Polskému fotografovi Lukaszi Palkovi se daří velmi působivě zachytit atmosféru japonského Tokia. Na jeho snímcích tepe život, je tam vidět chaos i kouzlo rušných tříd. A navíc: prozradil, jak tyto snímky vznikaly. Takže se u něj ostatní fotografové mohou nejen inspirovat, ale i naučit něco nového.

Lukasz Palka se narodil v Polsku, vyrostl v USA a od roku 2008 žije v Japonsku. Je oceňovaným fotografem a specialistou na fotografování japonské metropole - jejího obyvatelstva, infrastruktury a nekonečné řady příběhů odehrávajících se v ulicích města.

"Tokio nabízí fotografům obrovské možnosti," říká Palka. "Vyhledávám robustní a všestranné vybavení, které zaručí, že pořídím různorodé snímky pouze s využitím jednoho těla fotoaparátu a jednoho objektivu," vysvětluje. "Snažím se, aby výsledné snímky odrážely mé nadšení z Tokia. Chci nabídnout lidem pohled z jiné prespektivy, než z jaké toto město obvykle znají."

Tokijský cyklus fotil Lukazs Palka třemi různými zrcadlovkami. Použil plnoformátový profesionální Nikon D5, a kromě toho také APS-C zrcadlovky Nikon D7500 a D500 (mají o něco menší snímač).

Pojďte se podívat, jak komentuje jednotlivé součásti svého vybavení:

Nikon D5: "Je výborný v každé situaci - za nízké hladiny osvětlení, při vysoké snímací frekvenci, v městském chaosu, v klidu přírodních krajin."

Nikon D500: "Je to menší sourozenec přístroje D5 a sdílí mnohé z jeho technických kvalit. To, co ho odlišuje, je trochu větší diskrétnost a praktičnost jeho výklopného monitoru pro fotografování z podhledu a získání odlišných perspektiv na často fotografovaných místech."

D7500: "Kompaktní, rychlý a výkonný fotoaparát."

Objektiv AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3,5-6,3G ED VR

"Nazývám ho objektivem "na procházky" - je velmi kompaktní a ideální pro ty, kteří chtějí cestovat na lehko. Prakticky nikdy nefotografuji ze stativu a systém redukce vibrací zaručuje ostré snímky i při fotografování z ruky."

Objektiv AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR

"Je kompaktní a má ideální rozsah zoomu pro cestovatelskou fotografii. Objektiv používám na přístroji D5; jeho schopnosti za nízké hladiny osvětlení znamenají, že mohu být uprostřed noci na střechách Tokia s fotoaparátem v rukou a pořizovat ostré snímky. Antireflexní vrstvy potlačují účinky reflexů a závoje."

Objektiv AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3,5-5,6G ED VR

"Výkonný zoom formátu FX, který umožňuje snadno změnit perspektivu z širokoúhlého objektivu na teleobjektiv. Pokud zkoumáte nové město a máte v brašně místo jen na jediný objektiv, tento vám pokryje vše potřebné."

Objektiv AF-S NIKKOR 80-400 mm f/4,5-5,6G ED VR

"Velmi široký rozsah ohniskových vzdáleností, ideální pro krajiny. Má systém redukce vibrací, umožňující fotografovat z ruky a používat přitom časy závěrky až o čtyři expoziční stupně delší než obvykle. Obvykle ho používám na přístroji D5."