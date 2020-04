Foto: Jak se Divadlo Husa na provázku změnilo v šicí dílnu na roušky

Fotografka Lucie Šiprová se vydala do brněnského Divadla Husa na provázku a do Podané kavárny, kde vznikly improvizované šicí dílny. Nafotografovala reportáž o tom, jak dobrovolníci vyrábějí tisíce roušek a také ochranné návleky. "Atmosféra je tam naprosto úžasná," říká. A její snímky to zachycují.

"Měla jsem tu čest nafotit práci dobrovolníků ze skupiny Šijeme roušky v Brně (www.sijemerousky.cz), která patří pod Divadlo Husa na provázku," říká fotografka. Skupina má improvizované dílny na sedmi místech v Brně, ona se vydala do dvou z nich. "Může přijít každý, kdo se předem nahlásí. Pokud je to potřeba, projde instruktáží. A pak už se stříhá, šije, zapošívá, dezinfikuje a doručuje na místa, kde to opravdu potřebují," vysvětluje Lucie Šiprová. Dobrovolníci si vše sami organizují. "Jsou to hodiny a hodiny nad počítačem a s telefonem v ruce. Zařizují rozvoz roušek, shánění materiálu, letáky informující, jak používat roušky, a spousty dalšího," konstatuje fotografka, která je členkou fotografické skupiny Street Report. "Jsou dny, kdy toto sdružení ve svých dílnách vyprodukuje až tři tisíce roušek. Stále je jich obrovský nedostatek." Skupina Street Report vznikla původně na Facebooku jako společenství fotografů, kteří se věnují pouliční fotografii. Postupně přerostla v jakousi moderní formu fotoklubu, jehož členové se nesetkávají jen ve virtuálním prostředí sociálních sítí, ale také na reálných osobních schůzkách. Mezi členy Street Reportu je několik fotografů oceněných na prestižní soutěži Czech Press Photo i na světových fotografických soutěžích. Přesto je Street Report otevřený i lidem, kteří s pouliční fotografií začínají. Administrátoři v čele se zakladatelem Janem Jirkovským se ve skupině snaží udržovat pozitivní a vstřícnou atmosféru i pro tyto začátečníky. Street Report, který nedávno překročil hranici tisíce členů, dlouhodobě spolupracuje s rubrikou Foto na Aktuálně.cz.