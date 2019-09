To bylo léto! 20 vítězných fotek ze soutěže fotografů sdružených ve Street reportu

Foto

Česká fotografická skupina Street Report vyhlásila vítěze soutěže o nejlepší fotku letošního léta. První místo získal Jan Sysel, cenou pro vítěze byl jeden z momentálně nejlepších fotoaparátů určených pro takzvanou pouliční fotografii. V galerii si můžete prohlédnout vítězné snímky.

Street Report vznikl původně jen jako skupina na Facebooku, postupně ale tento rámec přesáhl a funguje jako novodobá forma fotoklubu. Jeho členové se totiž poměrně pravidelně scházejí, což pro facebookové skupiny není vůbec běžné.

Skupina, která sdružuje velmi pokročilé fotografy, amatéry i úplné začátečníky letos vyhlásila velkou fotografickou soutěž na téma léto. Cenou pro vítěze byl přitom fotoaparát Panasonic Lumix GX9, který je považován za jeden z momentálně nejvhodnějších přístrojů pro takzvanou pouliční fotografii.

Zaměření soutěže ovšem tentokrát přesáhlo rámec fotografování v ulicích - účastnit se mohly jakékoli snímky, které vyjadřují léto a letní atmosféru.

"Do finálového kola se dostalo dvacet nejlépe hodnocených fotek. Každý z porotců vytvořil své pořadí od prvního do dvacátého místa a udělil snímkům body. Ty se pak sečetly a výsledek určil vítěze," říká předseda poroty a administrátor skupiny Street Report Jan Jirkovský. "Hodnocení a bodování probíhalo zcela anonymně, žádný z porotců neznal jméno autora hodnocené fotky a nevěděl ani to, jak snímek hodnotili ostatní porotci," dodal.

V porotě kromě jejího předsedy Jana Jirkovského byli fotografové Martina Houdek a Tomáš Vocelka (oba jsou vítězi jedné z kategorií prestižní soutěže Czech Press Photo) a také zástupci firmy Panasonic.

Pořadí na prvních třech místech:

Jan Sysel (71 bodů) Lucie Šiprová (63 bodů) John Gravy (62 bodů)

Dvacet nejlepších fotek v pořadí najdete ve fotogalerii u tohoto článku.

Rubrika Foto na Aktuálně.cz se skupinou Street Report dlouhodobě spolupracuje.