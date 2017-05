Království žen. Fotograf topmodelek David Mináč vystavuje v Czech Photo Centre

před 1 hodinou

Ženy uměly nejlépe předvést svou krásu a ženskost v padesátých a šedesátých letech minulého století, je přesvědčen fotograf David Mináč. Využil proto tehdejšího stylu módy a líčení při fotografování českých a slovenských topmodelek. Jeho výstava Království žen začíná ve středu 17. kvěnta v pražském Czech Photo Centre.

David Mináč, syn známého slovenského režiséra Mateje Mináče, se věnuje jak fotografii, tak filmové tvorbě. Výstava Království žen, která ukáže jeho fotografie známých slovenských a českých topmodelek, potrvá v Czech Photo Centre od 17. května do 11. června.

"Fascinuje mě přirozenost ženy, když se prostřednictvím fotografie dostávám do jejího nitra a snažím se zachytit okamžik, kdy je nejženštější, nejprovokativnější a nejsmyslnější. Kdy se stává samotná podstata ženy nejobnaženější. A abych toho dosáhl, musím se vrátit zpět v čase, minimálně do let padesátých a šedesátých let, kdy ženy oblečením, líčením a doplňky okouzlovaly svojí ženskostí a křehkou krásou," komentuje výstavu David Mináč.

V rámci výstavy bude také představena unikátní umělecká kolekce maleb na fotografii Paradise, která vznikala ve spolupráci s anglickou topmodelkou a herečkou Louise Cliffe.

Výstavu dále doplňuje krátký hraný film Pozvánka, ve kterém se přes tři časová období Mináč vrací až do doby francouzské revoluce.

David Mináč vystudoval University of Southampton v Británii, obor filmu a psychologie. Natočil několik oceněných filmů (Grand Prix - Wessex Films). Podílel se na dvou scénářích k celovečerním filmům. Věnuje se fotografii, komponování filmové hudby, filmové režii a herectví.

O výstavě:

Kde: Czech Photo Centre, Praha-Butovice

Vstupné: 50 Kč / 25 Kč

Otevřeno: úterý až pátek od 11 do 18 hod., víkendy 10 až 18 hod.