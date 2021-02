Kolotoč Světových fotografických cen se roztáčí, vrchol přijde v dubnu

Foto

Prestižní světová fotografická soutěž Sony World Photography Awards odstartovala vyhlašování letošních cen. Postupuje se při tom od těch menších k těm nejvýznamnějším. Nyní byli zveřejněni národní vítězové, včetně toho českého, kterým se stal Zdeněk Vošický. Vrchol soutěže, tedy vyhlášení světového vítěze a deseti profesionálních fotografů, kteří posouvají žánr kupředu, se odehraje až v dubnu.

Do letošního ročníku soutěže Sony World Photography Awards 2021 bylo přihlášeno přes 330 000 snímků z celého světa.

Národní vítězové byli vybíráni v části soutěže označované jako otevřená (Open), kam se zasílají jednotlivé snímky. Jak název napovídá, mohou se jí zúčastnit všichni fotografové z celého světa, nezáleží na tom, zda jde o profesionály či amatéry, ani na technice, kterou používají. Celosvětoví vítězové části Open budou teprve vyhlášeni v následujících týdnech.

V nejprestižnější části Světových fotografických cen (označované jako Professional), se soutěží s fotografickými sériemi. Právě její vítězové a světový vítěz budou oznámeni až v samotném vrcholu soutěže, letos v dubnu. Vyhlašování vítězů profesionální soutěže v luxusním londýnském hotelu Hilton v uplynulých letech v mnohém připomínalo vyhlašování cen na celosvětových nejvyhlášenějších filmových festivalech. Letos ale od něj organizátoři kvůli pandemii upustili, odehraje se on-line.

Fotografové přihlášení do soutěže profesionálů se boje o národní ceny neúčastní. Ten, kdo se přihlásí do profesionální části, se totiž soutěže Open, z níž se volí národní vítězové, účastnit nesmí.

Českým národním vítězem, vybraným ze soutěžících z České republiky přihlášených do kategorie Open, se stal Zdeněk Vošický a zařadil se tak k dalším 52 národním vítězům ze zemí, které se do tohoto vyhodnocování zapojily. "Člověka to zavazuje a motivuje pro další rozvoj. Jsem opravdu šťasten, že právě můj snímek vybrala porota v konkurenci mnoha skvělých a nadaných fotografů," uvedl Zdeněk Vošický. Zda se zapojí i do boje o některou ze světových cen v kategorii Open / Motion (pohyb), bude jasné až později, po zveřejnění nominací.

Sony World Photography Awards bývají často přirovnávány k fotografické obdobě filmových Oscarů, a to i ve velmi seriozních médiích, jako je například britský deník The Guardian. Soutěž, kterou pořádá Světová fotografická společnost (World Photography Organisation) za podpory společnosti Sony, je jednou z nejdůležitějších celosvětových událostí v kalendáři fotografů. Je celosvětovým hlasem fotografie a přináší zcela zásadní pohled na současnou fotografii.

Její součástí je i udělování ocenění za celoživotní přínos nejvlivnějším umělcům světa, kteří s fotografickým médiem pracují. Mezi její držitele se v uplynulých letech zařadili například Martin Parr, William Eggleston, Mary Ellen Mark, Candida Hofer nebo Nadav Kander.

Soutěžní kategorie Světových fotografických cen

Soutěž Sony World Photography Awards 2021 se skládá z těchto dílčích soutěží:

● Profesionální soutěž - posuzována anonymně na základě souboru fotografií. Je možné se přihlásit do deseti kategorií. Fotograf, který se přihlásí do profesionální soutěže, se nesmí účastnit v otevřené soutěži.

● Otevřená soutěž - jsou v ní anonymně posuzovány jednotlivé fotografie. Je možné se přihlásit do deseti kategorií. Fotograf, který se přihlásí do této kategorie, se nesmí účastnit profesionální části soutěže.

● Soutěž pro mladé fotografy - v této soutěži jsou anonymně posuzovány jednotlivé fotografie, které reagují na téma, jež je každý měsíc vyhlášeno, soutěž je určena fotografům ve věku 12-19 let.

● Studentská soutěž - určena akademickým institucím, posuzují se soubory děl na zadané společné téma ‚Invisible Lines‘. Fotografové, kteří se umístí v širším výběru, následně předkládají sérii snímků na druhé zadané téma.

● Národní ceny - Všechny snímky přihlášené do otevřené soutěže jsou automaticky zařazeny do programu národních a regionálních cen, které oslavují místní talentované fotografy z více než 50 zemí, a jsou posuzovány anonymně na základě jednotlivých snímků. Národní vítěz se vybírá z účastníků, kteří se do otevřené soutěže přihlásili z jedné konkrétní země.