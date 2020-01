Kdo se má stát osobností české fotografie za rok 2019? Nominujte svého kandidáta

Foto

Až do pondělí 20. ledna může každý milovník fotografie navrhnout nominaci na ocenění Osobnost české fotogafie 2019, které uděluje Asociace profesionálních fotografů České republiky. Smyslem ceny je podnítit zájem o dění v oblasti fotografie, zvednout její prestiž ve společnosti a upozornit na mimořádné fotografické výkony a události.

Návrhy lze zaslat nejpozději do 20. ledna a mohou je podávat fyzické osoby i instituce. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na navrhovatele i nominovaného.

Nominovat kandidáty lze v těchto kategoriích:

1) Osobnost české fotografie za rok 2019

Ocenění by měl získat cenění fotograf, fotografický pedagog, kurátor, teoretik fotografie, galerista či vydavatel, který v průběhu roku 2019 zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii

Ocenění by měl získat fotograf, fotografický pedagog, kurátor, teoretik fotografie, galerista či vydavatel, který dlouhodobě a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

3/ Osobnost české fotografie za rok 2019 - do 30 let

Ocenění by měl získat fotograf, student fotografie, fotografický pedagog, kurátor, teoretik fotografie, galerista či vydavatel do 30 let, který během roku 2019 nepřekročil věk 30 let a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci mladé české tvůrčí fotografie, případně fotografie obecně, u nás a v zahraničí.

4/ Fotografická publikace roku 2019

Cena je určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie, který vytvořil a vydal v roce 2019 vynikající fotografickou knihu.

Návrhy mohou být podány těmito způsoby:

E-mailem na adresu [email protected] a v kopii na adresu [email protected]

Písemně na adresu APF ČR, Karlova 28, 110 00, Praha 1.

Celé znění Pravidel udělování ceny Osobnost české fotografie a informace o minulých ročnících naleznete na https://www.asociacefotografu.com/cz/osobnosti-ceske-fotografie.

Cenu udělovanou Osobnosti české fotografie obdržela od roku 2003 celá řada špičkových českých autorů.

V roce 2003 se stal Osobností fotograf Josef Koudelka, následující rok připadla kurátorovi Jaroslavu Andělovi. Cenu za rok 2005 obdrželi společně Vladimír Birgus a Jan Mlčoch.

Osobností roku 2006 je Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobý přínos fotografii byla ve stejném roce zvolena historička Anna Fárová. V roce 2007 byli porotou zvoleni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias.

V roce 2009 byli oceněni fotografové Jan Reich a Jiří Všetečka, v roce 2010 teoretik a historik fotografie Antonín Dufek a fotograf Viktor Kolář, v roce 2011 fotografové Jan Pohribný a Jiří Hanke, v roce 2012 Dita Pepe a Ivan Pinkava, v roce 2013 fotografka Eva Fuková a nakladatel Karel Kerlický, v roce 2014 fotografové Jovan Dezort a Antonín Kratochvíl, v roce 2015 Pavel Mára a galerista Zbyněk Illek, v roce 2016 fotografové Jaroslav Kučera a Jiří Havel.

V roce 2017 byla osobností zvolena Libuše Jarcovjáková a cenu za dlouhodobý přínos obržela Markéta Luskačová. Publikací roku byla zvolena kniha Josefa Mouchy Válka za studena.

V loňském roce byl osobností roku zvolen Josef Koudelka a za dlouhodobý přínos byl oceněn Bohdan Holomíček. Josef Koudelka také obdržel ocenění Publikace roku 2018 za knihu Návraty. Zcela nově byla udělena cena pro osobnost české fotografie - do 30 let, kterou získala Lucia Sekerková - Bláhová.