Kdepak zrcadlovka, mobil! Fotky Michala Ziga ukazují, co všechno se dá vyfotit telefonem

před 38 minutami

Dráhy hvězd na potemnělé obloze, fotografování ve tmě, “rozmazaná” voda v lesních bystřinách. Takové fotky jsme zvyklí vídat ze zrcadlovek. Jenže sedmatřicetiletý Michal Zigo z Tachova dokáže totéž se svým mobilním telefonem. Už to samotné dokáže člověka překvapit. A co teprve když řekne, že začal fotit teprve před rokem!

Michale, fotil jste vždycky mobilem, nebo máte zkušenosti i s fotoaparátem?

Fotoaparát jsem nikdy neměl, až na ten kompakt, který máme doma a který raději neberu do ruky, protože se tam nedá nic nastavit. Sem tam pár fotek jsem udělal už dříve, asi jako každý, ale tomu se nedá říkat focení. O opravdové fotografování jsem se začal zajímat před rokem – tehdy jsem před Vánoci uvažoval o tom, že si koupím pořádný foťák. Nakonec to byl mobil LG G4, který jsem si vybral díky recenzi od fotografa Colby Browna a také proto, že má u fotoaparátu možnost manuálního režimu. Takže fotím od loňských Vánoc.

U vašich fotek by člověk pomalu nevěřil, že nejsou ze zrcadlovky, v čem je to kouzlo?

Fotím většinou v manuálním režimu, i když občas něco cvaknu i na automat. Také fotky dost upravuji, ale zase v mobilu, v programu Snapseed. Při fotografování používám stativ a také jsem si koupil ND filtry (šedý filtr, který se používá pro prodloužení doby expozice) – používám ty klasické, které jsou určeny pro fotoaparáty. Koupil jsem si je hlavně proto, že jsem chtěl vždycky zkusit fotit delší expozice ve dne. Mám také přídavnou čočku pro makrofotografii.

Narazil jste na něco, co s fotoaparátem vyfotit jde a s mobilním telefonem ne?

Chtěl jsem zkusit, co všechno půjde vyfotit mobilem. Postupně jsem zjistil, že toho jde docela dost, například i noční Mléčná dráha na obloze. Pokud má mobilní telefon manuální ovládání fotoaparátu, dobrou světelnost a dostačující rozlišení, dají se s ním dělat docela divy. Ale samozřejmě má svoje limity. Samozřejmě je to kvalita výstupu, daná malým snímačem. Další věc je pevná clona – prostě nezacloníte. Také chybí zoom. Tyhle dvě věci mi u mobilu chybí. Ano, dá se koupit nějaký přídavný teleobjektiv, ale výsledky nejsou nic moc. Ještě k té cloně – dnes už to v některých mobilech řeší takzvanou softwarovou clonou, můj současný mobil má možnost nastavit „clonu“ od f/0.9 až po f/16, a dokonce má i softwarový ND filtr. Takže jsou k dispozici foto režimy jako: hedvábná voda, malování světlem a dráha hvězd.

Co fotíte nejraději?

Přírodu, krajinu, vodopády, hvězdy, ale i noční focení měst mě láká.

Máte cit pro kompozici, máte o ní něco načteno, nebo fotografujete tak, jak to přirozeně cítíte?

Vím o pravidlu třetin a o zlatém řezu, mám zapnutou mřížku na displeji. Ale dost fotek skládám z více snímků (například panoramata) a tam to musím vidět, představit si, jak to bude ve výsledku vypadat. Zkouším panorama horizontální, vertikální a i z více řad. Na skládání panoramat ale musím používat software v počítači. Když třeba jedu autem a dívám se na krajinu, dost často se přistihnu, jak přemýšlím nad focením. Něco zahlédnu a už to vidím v rámečku s poměrem stran 3:2.

To tak mají asi všichni fotografové. Jak často fotíte?

Tak často, jak to jde a jak počasí dovolí, teď v zimě hlavně o víkendech, kvůli brzké tmě. Zbytek roku i v týdnu. Dokonce i když plánuji nějaký výlet s přítelkyní, chci jet někam, abych tam mohl fotit. Je moc míst, kam bych chtěl zavítat a nafotit si je.

Co byste poradil lidem, kteří by chtěli mobilem fotit jako vy?

Co poradit? Snad jen to, že to prostě jde i tím mobilem. Jasně, jsou tam určitě nějaké limity, ale pokud to člověka baví a nechce se tím živit, tak na tom zase až tak nesejde. Mobil máme všichni a stačí jen pár drobností, jako je stativ a nějaká aplikace, která umožní manuální režim focení.

autor: Tomáš Vocelka