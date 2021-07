Každý den má svou překvapivou krásu, stačí se jen dívat, ukazuje fotograf

Byl těžký vzduch a město se chvělo. V dálce se blýsklo, a ještě nezahřmělo. Každý den se dá najít alespoň jeden podobný okamžik plný poezie, který stojí za zaznamenání, ukazuje fotograf David Macháček v nové knize nazvané Potkal jsem. Ve fotogalerii se můžete podívat na ukázky z publikace, kterou je nejlepší číst v malých dávkách a vychutnávat si ji stránku po stránce.

Nová kniha Davida Macháčka navazuje na jeho předchozí publikaci Den po dni, která vyšla v roce 2019. V obou případech se jedná o fotografie, které vznikaly jako deníkové záznamy, ale autor s nimi pracuje různým způsobem. V knize Den po dni jde o fotografický deník - snímky jsou řazeny chronologicky a z knihy je cítit deníková autenticita a syrovost. Nová publikace Potkal jsem vychází ze stejného základu, ale deníkové struktury se už nedrží a je postavena pouze na obrazovém sdělení a na verších.

"Bylo mi líto, kolik toho v rychlém životě zapomínám, a také toho, jak mi jednotlivé dny postupně splývaly do jednoho obrazu. Chtěl jsem si z prožitého pamatovat víc a deník je pro to výborná a osvědčená pomůcka," vysvětluje David Macháček, jak se dopracoval ke svému fotografickému stylu, který propojuje obraz s poezií.

"Protože jsem na vedení klasického deníku líný a nemám dostatečně pevnou vůli, napadlo mě používat mobilní telefon, který mám pořád u sebe a kterým je možné nesmírně pohotově zachycovat obraz světa kolem sebe. Nemusím nic psát, stačí jedno stisknutí tlačítka," vypráví. Brzy si začal psát k fotografiím také dvojverší, aby zachytil volnou asociaci, která se mu ke snímku vybavila. "Je to pro mě hlavně další pomůcka, jak zpřesnit vzpomínku na prožitý den," říká.

"První výběr z fotodeníku, který vyšel pod názvem Den po dni v roce 2019, byl skutečnou rekapitulací deníkových záznamů a odkazovala na to i typografická úprava a vazba, které měly připomínat vzhled klasických deníků," konstatuje David Macháček. "V knize Potkal jsem je to už jiný pohled na to, co jsem při každodenním fotografování zaznamenal. Je to potkávání mých inspiračních zdrojů v životě, vzorů fotografických, literárních, výtvarných. Snad tedy kousek Teigeho, meziválečné avantgardy, Nezvala, Biebla, Sutnara i německého Bauhausu. A kéž by i Holana, Zahradníčka nebo také Funkeho," říká.

Obě knihy vydal David Macháček s pomocí přátel na Facebooku, kteří jeho tvorbu sledují. Financování nehledal na crowfundingových serverech, jako je HitHit nebo Startovač, ale obrátil se přímo na fanoušky.

"Je to podle mne ten nejpoctivější test, zda má vydání knihy opravdu smysl. Lajky na Facebooku jsou sice příjemné, ale to ještě zdaleka není potvrzení opravdového zájmu. To je až skutečná koupě knížky. Nedělám to kvůli své ješitnosti, ale proto, že nechci plýtvat papírem, prací ani časem. Chci, aby vzniklo něco, co si lidi skutečně přejí," říká.

"Pro všechny mé snímky platí, že jsem je ve svém životě potkal. Nejsem fotograf, jsem pouhý pozorovatel, tulák ve svých dnech a fotografiemi si do paměti zapisuji chvíle, které si potřebuji nebo chci uchovat. Nechodím snímkům naproti, nechodím fotografovat, s těmi obrazy se skutečně potkávám," říká David Macháček.

O knize:

David Macháček: Potkal jsem. Vydalo nakladatelství Zeď, s. r. o., pevná vazba, cca 200 stran, formát 15,5 x 11 cm, cena 359 Kč. www.knihyzed.cz/potkal-jsem/