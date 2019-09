Fotil Sudka i šedivé časy normalizace. Josef Chuchma vystavuje v galerii Leica

Foto

Mnoho lidí zná Josefa Chuchmu jako novináře, ať už z kulturních rubrik českých deníků, nebo z televize. V pražské galerii Leica se nyní představuje také jako fotograf. Jeho výstava Výseky (z normalizace) je sestavena ze snímků, které pořídil před listopadem 1989.

Pro ty, kdo sledují českou fotografii, výstava Josefa Chuchmy samozřejmě není překvapením - ve smyslu toho, že píšící novinář a kritik vystavuje v renomované galerii. Jako publicista se totiž Chuchma fotografií dlouhodobě zabývá a řada lidí ví, že o ní nejen píše, ale sám je také velmi dobrým fotografem.

"Fotografie pro výstavu v Leica Gallery vybíral ze stovek filmů exponovaných od roku 1975 do první poloviny 80. let," říká kurátor výstavy Josef Moucha. Černobílé snímky pořízené klasickou technikou spadají do kategorie takzvaného humanistického dokumentu.

"Autor se zde prezentuje ve dvou liniích. Jednou jsou ucelenější výběry z cyklů exponovaných na vojenských přísahách v Praze a na náboženských poutích v polské Čenstochové," uvádí Josef Moucha. "Druhá, početnější linie stojí na víceméně solitérních exponátech, byť vybrané snímky nejednou - třeba u záběrů z letních tanečních parketů - pocházejí z poměrně rozsáhlého tematického souboru. Instalační důraz na solitéry a na několikasnímkové sondy otevírá přítomné fotografie širším společenským vazbám a tématům," dodává.

Výstava je podle něj ohlédnutím do období okupace Československa sovětskou armádou, do let politické nehybnosti.

"Nejstarší záběr pochází z návštěvy u Josefa Sudka," říká Josef Chuchma. Fotografii pořídil v necelých šestnácti letech. "Šel jsem fotit Sudka, takže jsem si tehdy vzal středoformátový přístroj s měchem (sám Sudek totiž podobnými fotoaparáty fotil, pozn. red). Půjčil mi tehdy stativ, abych snímky neměl roztřesené. Vzpomínám si, že se ke mně tehdy choval velice vstřícně a hezky," vzpomíná fotograf. Vzal si tehdy s sebou vzal všechny knihy Josefa Sudka, které měli doma, aby mu je legenda české fotografie podepsala.

Jak podotýká kurátor výstavy, valná většina snímků je zveřejněna poprvé. "Předchozí autorovy výstavy byly portrétní a zaměřené výhradně na snímky spisovatelů," vysvětlil. "Chuchmovy rané momentky si zachovaly příznačnou svěžest hledajícího, zkoumavého, nezatíženého pohledu. Realisticky vystižené motivy nabízejí příležitost ke zpětné reflexi doby, odlišné od té dnešní nejen politicky či sociálně, nýbrž také vizuálně a fotograficky," dodal.

Josef Chuchma se narodil v Praze. Maturoval na střední průmyslové škole elektrotechnické, vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy (1984). Nastoupil do kulturní rubriky týdeníku Mladý svět, v roce 1993 přešel do kulturní rubriky týdeníku Respekt. Od dubna 1994 do konce roku 2002 šéfoval kulturní rubrice deníku Mladá fronta DNES, tamtéž pak pracoval v esejistických přílohách až do léta 2013, kdy přešel do Lidových novin. Poté nastoupil do České televize jako projektový manažer a editor webu Artzona.cz, který přináleží ke stanici ČT art.

V letech 2014-2017 moderoval v České televizi kritický diskusní pořad Jasná řeč Josefa Chuchmy. Řadu let vedl na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy kritický seminář o recenzování fotografie.

Chuchma začal intenzivně fotografovat zhruba ve svých třinácti letech. Záhy začal získávat ceny v soutěžích mladých fotografů. Od počátku osmdesátých let se věnoval fotografii i jako publicista a kritik - zprvu psal především do časopisu Československá fotografie.

O výstavě:

Název výstavy: Josef Chuchma - Výseky (z normalizace)

Josef Chuchma - Výseky (z normalizace) Kurátor: Josef Moucha

Josef Moucha Kde: Leica Gallery Praha

Leica Gallery Praha Doba trvání výstavy: 13. 9. - 3. 11. 2019

13. 9. - 3. 11. 2019 Vstupné: 70 / 40 / 30 Kč

Doprovodné akce