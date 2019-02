Je tu záplava nových bezzrcadlovek. Zvoní už klasickým zrcadlovkám hrana?

Rok 2019 začal příchodem několika velmi zajímavých bezzrcadlovek, které ukazují, jak převratně rychle jde kupředu vývoj fotoaparátů. Dvě z nich (Canon EOS RP a Fujifilm X-T30) přišly právě teď. Následují po zajímavých premiérách novinek od Panasonicu, Olympusu a Sony.

Vezměme to po pořádku od počátku roku a pojďme se podívat, co převratného nové fotoaparáty přinášejí. Navazují na boom bezzrcadlovek z loňského roku, který ještě zesílil poté, co se k němu připojily firmy Nikon a Canon. Ty se po delším váhání rozhodly zkonstruovat špičkové profesionální bezzrcadlovky Nikon Z7, Nikon Z6 a Canon EOS R. Do té doby tuto kategorii několik let ovládalo Sony s řadou fotoaparátů A7.

Novinka první: Sony a6400

První bezzrcadlovkou oznámenou v letošním roce je Sony a6400. Jedná se o fotoaparát střední třídy s menším snímačem (označuje se zkratkou APS-C a je typický pro amatérské a poloprofesionální fotoaparáty).

Asi nejpřevratnější věcí, kterou toto Sony přináší, je nový systém automatického zaostřování. Pyšní se tím, že byl vyvinut s využitím umělé inteligence a strojového učení. Díky tomu dokáže fotoaparát poznat, zaostřit a sledovat nejrůznější pohybující se objekty - a to i ve velmi složitých situacích.

Sledování objektů není u fotoaparátů nové, ale recenzenti, kteří už měli možnost testovat Sony a6400, se shodují v tom, že výrobce posunul technické možnosti a snadnost ovládání na zcela novou úroveň.

Pro koho je: pro amatérské i pokročilejší fotografy

pro amatérské i pokročilejší fotografy Kolik bude stát: 26 990 Kč (tělo bez objektivu)

Novinka druhá: Olympus OM-D E-M1X

Zatímco většina firem se momentálně pokouší vyvinout co nejlepší profesionální bezzrcadlovky s velkým snímačem (označovaným jako full-frame), Olympus se rozhodl vsadit na svůj osvědčený systém Micro 4/3. Jeho snímač je výrazně menší, což má své výhody i nevýhody.

Výhodou je, že objektivy jsou o hodně menší a lehčí než u plnoformátových fotoaparátů. Umí také fotit ve velice rychlých sériích snímků. Nevýhodou jsou naopak horší schopnosti za špatných světelných podmínek. "Věříme, že velikost snímače není to nejpodstatnější," řekl však v rozhovoru pro server dPreview Aki Murata, viceprezident Olympusu pro marketing a prodej v USA.

Olympus přišel s přístrojem OM-D E-M1X, který je určen pro profesionály (především pro fotografy sportu a divoké přírody). I on využívá principů založených na strojovém učení, a navíc přidává i schopnosti, které byly původně vyvinuty pro mobilní telefony. Dovede například softwarově vytvářet snímky s rozmazaným pohybem a umí díky tomu udělat obrázky připomínající klasické dlouhé expozice (třeba hedvábně rozmazanou tekoucí vodu v potoce).

Pro koho je: pro velmi pokročilé a profesionální fotografy všeho, co se rychle pohybuje

pro velmi pokročilé a profesionální fotografy všeho, co se rychle pohybuje Kolik stojí: 77 990 Kč (tělo bez objektivu)

Novinka třetí: Panasonic Lumix S1 a S1R

Panasonic byl dlouho pokrevním bratrem Olympusu a obě firmy velmi silně propagovaly fotoaparáty, v jejichž nitru se skrývá malý snímač označovaný jako 4/3. Zatímco ještě před rokem a půl všichni ambasadoři Panasonicu přísahali, jak jsou skvělé výhody menšího snímače, dnes titíž lidé stejně zapáleně vyprávějí o tom, že jedině velký plnoformátový snímač je to pravé pro jejich práci.

Asi to tak musí být, protože Panasonic vytvořil nové spojenectví s firmami Leica a Sigma a vyvinul dva plnoformátové profesionální fotoaparáty. Jeden se snímačem o rozlišení 47 megapixelů (model S1R) a druhý s rozlišením 24 megapixelů (model S1).

Panasonic má s bezzrcadlovkami, stejně jako Olympus, velké zkušenosti. Navíc se hodně hovoří o tom, že některé bezzrcadlovky ikonické německé firmy Leica nesly už dříve výrazný rukopis inženýrů z Panasonicu. Všechny tyto zkušenosti Panasonic využil. Přidal také výborné vlastnosti pro natáčení videa, kterými je pověstný. Vznikly tak špičkové, i když hodně velké a poměrně drahé fotoaparáty.

Pro koho jsou: především pro profesionály

především pro profesionály Kolik stojí: model S1 - 64 990 Kč, model S1R 95 990 Kč (obojí bez objektivu)

Novinka čtvrtá: Canon EOS RP

Zcela čerstvá novinka od Canonu míří na pokročilejší fotografy, kteří by si chtěli vyzkoušet takzvaný full-frame za rozumnou cenu. Jak je u Canonu zvykem, řadu užitečných vlastností budou muset kvůli nižší ceně oželet - například utěsnění proti prachu a vodě, které je jinak u full-framů v podstatě standardní výbavou. Ani rychlost snímání nebude tuto novinku řadit k lídrům na trhu.

Jenže to ani Canon nechce. Chce nabídnout opravdu malý a relativně dostupný fotoaparát, který dokáže pořídit snímky kvalitou srovnatelné s plně profesionálními modely. A to se mu podle prvních zveřejněných informací daří.

Pro koho je: pro pokročilejší amatéry

pro pokročilejší amatéry Kolik bude stát: česká cena zatím známa není, v USA by měl stát 1300 dolarů (dá se odhadnout, že u nás to bude kolem 35 000 Kč)



Novinka pátá: Fujifilm X-T30

Fujifilm pokračuje v sympatické tradici, že zhruba do roka od uvedení své vlajkové lodi (v tomto případě modelu X-T3), uvede fotoaparát, který je menší, o něco jednodušší, ale sdílí se svým větším a dražším bratrem všechny důležité součásti včetně procesoru a snímače.

Čím je to sympatické? Tím, že za podstatně nižší cenu dostanete přístroj, který pořizuje identicky kvalitní fotky. Samozřejmě nižší cena něco stojí - v tomto případě chybí utěsnění proti prachu a vlhkosti, fotoaparát má menší hledáček a méně ovládacích prvků. Ale v zásadě je to mírně ochuzený X-T3 v menším balení.

I u tohoto modelu se při představení skloňoval ve všech pádech vylepšený systém zaostřování. Fotoaparáty Fujifilm X pracují s menším snímačem APS-C. Full-frame v nabídce není, ale firma místo toho nabízí větší středoformátové přístroje.

Pro koho je: pro amatéry i pokročilé fotografy

pro amatéry i pokročilé fotografy Jaká bude cena: česká cena ještě známa není, v USA by to mělo být 899 dolarů (u nás by to mohlo být odhadem kolem 25 000 Kč).

Kde jsou zrcadlovky?

Žádná nová ještě letos představena nebyla a v nejbližší době nejspíš ani nebude. Vývoj se momentálně ubírá jiným směrem, modernější bezzrcadlovky mají evidentně přednost. A není divu, protože jejich podíl na trhu prudce roste, zatímco podíl zrcadlovek se výrazně zmenšuje. Výrobci se už několik let potýkají s tím, že celkové množství prodaných fotoaparátů každoročně citelně klesá, takže se zaměřují na segment, který podle nich má největší naději na prodejní úspěch.

Jak je to s velikostí snímačů

Formát Velikost snímače Využití Střední formát např. 40×53 mm Profesionální přístroje, špičková kvalita Full-frame 24×36 mm Většina profesionálních zrcadlovek i bezzrcadlovek APS-C 16×24 mm Většina zrcadlovek nižší a střední třídy* 4/3 13×17 mm Celá škála menších přístrojů, od amatérských po profi

* Jsou však zde i profesionální zrcadlovky a bezzrcadlovky, jako Canon 7D, Nikon D500 nebo Fujifilm X-T3 a X-H1.