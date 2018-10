Svět v pohybu mě baví víc než zmrzlé záběry, říká street fotograf Jan Sysel

Do ulic vyráží s fotoaparátem několikrát týdně. A s trochou nadsázky říká, že se vrací, až když ho začnou bolet nohy nebo dojde zásoba vody. Jeho snímky jsou často dynamické, plné pohybu. Představujeme Jana Sysla, vítěze zářijové soutěže ve fotografické facebookové skupině Street Report, se kterou Aktuálně.cz spolupracuje.

Jan Sysel zvítězil v soutěži, jejíž téma znělo Září v barvách. "Vítězná fotografie vznikla v Praze na Václavském náměstí. Na tom místě už toho bylo vyfotografováno mnoho, takže jsem se rozhodl pojmout scénu jinak, kreativněji," říká.

Na záběr, se kterým byl spokojený, musel na místě čekat zhruba deset minut. "Měl jsem určitou představu - delší čas s rozpohybovanou postavou na výrazném pozadí. Zbývalo už jen počkat na barvy, které by spolu kontrastovaly a ladily - což se podařilo asi po dvanácti pokusech," vysvětluje.

Při fotografování vycházel samozřejmě ze stylu, který má rád. "Baví mě fotky, které zachycují pohyb, ty rozmazané mám raději než ty, kde je pohyb zmrzlý - ačkoli ani tomu se nevyhýbám," říká. Stativ nepoužívá, přestože by se to dalo předpokládat u záběrů s delšími časy závěrky, které jsou potřebné pro "rozmazání" pohybu. "Mám sice stativ už asi čtyři roky, ale ještě jsem ho nepoužil, přenechám to krajinářům," směje se.

Fotit začal už v roce 1975, ještě na kinofilm, se sovětským přístrojem Zenit. "Poté už následoval digitální Olympus a nyní je mým druhem Canon," vysvětluje, s jakou technikou pracuje. "Odjakživa mám rád lidi, člověka jako takového, ve všech podobách. Proto se na mých snímcích velice často objevují, ať už na ulici, kterou preferuji, nebo na dalších místech," říká a dodává, že má v oblibě "provokativní kompozice a minimalismus, podivnosti až abstraktní a zvláštní situace, někdy víceméně absurdní".

Jako mnoho dalších fotografů nevidí Jan Sysel podstatu dobré fotografie ve špičkové technice. "Podle mého názoru je při fotografování důležitá hlavně myšlenka, obsah, nápad a snad i humorná situace. V tomto směru je mým nejoblíbenějším autorem legenda československé fotografie František Dostál, vzor skromnosti a citlivého vnímání člověka," konstatuje.

Více snímků Jana Sysla můžete najít zde: facebook.com/jan.sysel.3

Skupinu Street Report, která se zaměřuje na fotografování v ulicích, najdete zde: facebook.com/groups/280115685820170/