Drag queen, boxerka v hidžábu i chlapík z motorestu. Tváře Británie na fotkách

Jak vypadá dnešní Velká Británie a co je vlastně anglické? Na tyto otázky se ve svém projektu Svědectví o individualitě pokouší odpovědět fotograf James Bannister. Zároveň řeší problémy identity a různorodosti v současné společnosti. Projekt vznikl díky grantu, za kterým stojí prestižní magazín British Journal of Photography a výrobce fotoaparátů Leica.

James Bannister se specializuje především na dokument a na portréty. Jeho práce je součástí série Svědectví, ve které již dříve vyšly snímky Renee Osubuové podávající Svědectví o každodennosti.

Bannister strávil prací na souboru tři týdny, během kterých procestoval celou Anglii. Snažil se přitom proniknout pod povrch, za každodenní masky, za kterými se lidé obvykle skrývají. Ve světě, který často vnímáme jako velice rozdělený, hledá otevřenost, toleranci a sebeuvědomění.

Jako vypravěč je Bannister vědomě apolitický. Na pozadí covidu a brexitu, za přívalu politických gest a mediálního hluku se vydal zjistit, jak Británie skutečně vypadá. Projekt hledá "kolektivního ducha národa", ale ne v nacionalistickém duchu. Oslavuje individualitu, odlišnost i touhu být viděn a slyšen.

Na fotografiích proto můžeme vidět staršího muže z motorestu, který pozoruje svět kolem sebe a jeho obrazy chce zachytit pro budoucí generace, mladou boxerku, která si prosadila nošení hidžábu, bývalého profesionálního fotbalistu, mladé milence a třeba i druidku.

Bannister se práci na souboru mohl věnovat díky grantu, který kromě 5000 britských liber obnášel i fotografickou techniku od německé firmy Leica. Ta měla k dokumentární a reportážní fotografii vždy velice blízko a zapojením do projektu společně s magazínem British Journal of Photography to chce potvrdit.

James Bannister (narozený v roce 1991) je fotograf, který se věnuje především dokumentu, portrétu a práci pro časopisy. Jeho práce byla publikována například v magazínech Harper's Bazaar, Nice That nebo British Journal of Photography. Ve své volné tvorbě se zaměřuje především na dlouhodobé projekty, které končí vydáním knihy.

Jeho práci můžete sledovat zde: web: jamesbannister.co.uk, Instagram: @jamesbannist