Jako z Cimrmana. Podivuhodné vynálezy na starých fotkách. K čemu sloužily?

před 5 hodinami

Bezpečnostní radlice na auto pro srážení chodců, rentgen na golfové míčky, psychograf, který z rozměrů lebky určí vaše psychické vlastnosti. To jsou jedny z mnoha vynálezů, které se vědcům podařilo identifikovat na starých nepopsaných snímcích z kolekce Harrise a Ewingové, uložené v knihovně amerického Kongresu.

Studio Harris & Ewingová se proslavilo zpravodajskými fotografiemi života ve Washingtonu. Někdy jsou to snímky dramatické, někdy humorné a jindy zase záhadné – málokdo totiž tuší, co na nich vlastně je. Kolekce fotografií z let 1905 až 1945 čítá na čtyři tisíce negativů a je uložena v knihovně amerického Kongresu.

Výzkumníky zaujaly fotky některých vynálezů, u nichž chyběly popisky. Snímky zveřejnili na fotografické síti Flickr a požádali lidi o pomoc. Nakonec se většinu tajemných obrázků podařilo dešifrovat. Občas jde o patenty, za které by se nemusel stydět ani mysteriózní Čech Jára Cimrman. Jedním z nejpozoruhodnějších vynálezů v celé kolekci je třeba bezpečnostní radlice na auta, která měla zvýšit bezpečnost chodců. Některé ze snímků si můžete prohlédnout v galerii.

autor: Tomáš Vocelka