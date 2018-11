Život v Izraeli pohledem tamních fotografů. Média zkreslují, není to drama, říkají

V pražské galerii Leica se na jedné výstavě sešli tři izraelští fotografové. Jejich snímky zachycují běžný život, ale unikátním pohledem. Alex Levac je profesionální fotožurnalista, Gabi Ben Avraham a Ilan Ben Yehuda fotí ve volném čase. Všichni však vyprávějí příběh ulice a běžného života.

"Pomeranče z Jaffy, vojačky na pláži nebo ortodoxní židé u Zdi nářků, to jsou často momenty, které člověka zaujmou při první návštěvě Izraele a snaží se je zachytit na památku. Jiní znají Izrael z médií, která přinášejí zejména záběry izraelsko-palestinského konfliktu. Tato výstava však představuje Izrael z jiného pohledu," říká kurátorka Pavlina Schultz.

Tři fotografové na výstavě ukazují záběry ze sekulárního Tel Avivu, zbožného Jeruzaléma, ale i z pouště a od Mrtvého moře. "Ukazují kuriózní situace každodenního života, přibližují život ultraortodoxní židovské komunity, netradiční formou zachycují některé náboženské svátky, jako např. Den smíření (Jom kipur) či Purim. Úsměvné, často surrealistické momenty poukazují na komplexnost izraelské společnosti s laskavým humorem, ale i s jistou mírou sarkasmu a výzvou k zamyšlení," vysvětluje Pavlina Schultz, která sama v Izraeli žije a fotografuje.

Přestože si Izrael spojujeme s přísnými bezpečnostními opatřeními, podle Gabiho Ben Avrahama a Ilana Ben Yehudy tam není fotografování na ulicích o nic složitější než třeba v Česku. "Žádný konflikt s ochrankou nebo bezpečnostními složkami jsme při fotografování nikdy neměli," řekli v krátkém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Samozřejmě dodržujeme zásady běžné ve street fotografii," říká Ben Avraham. "Snažíme se nebudit pozornost, ztratit se mezi lidmi. Často fotíme v turistických oblastech, kde vás s fotoaparátem na krku mají za turistu. Pokud někdo požádá, abych ho nefotil, což se stane jen výjimečně, vyjdu mu vstříc. Také při fotografování v oblastech, kde žijí ortodoxní věřící, je potřeba vědět, co si ještě můžete dovolit a co už ne," dodává.

Fotografové pohledem kurátorky Pavliny Schultz:

Alex Levac se narodil roku 1944 v Tel Avivu. Vystudoval filozofii a psychologii na Telavivské univerzitě a fotografii na London College of Printing. Jako fotograf na volné noze pracoval v Brazílii (1971-1974). Pak přesídlil do Londýna (1974-1979) a posléze do Los Angeles (1979-1981). V roce 1981 se vrátil do Izraele a usadil se v Jeruzalémě. Je držitelem fotografické ceny Israel Prize (2005).

Gabi Ben Avraham (* 1960) je rozeným Izraelcem. Pracuje v softwarové společnosti a žije v klidné čtvrti Tel Avivu, což je město, ve kterém vyrostl, které nikdy neopustil a které je důležitou součástí jeho fotografií. V 80. letech fotografoval na filmový materiál. Pak se fotoaparátu nedotkl téměř 20 let - až do doby zhruba před pěti lety, kdy mu jeho žena darovala k narozeninám digitální přístroj.

Ilan Ben Yehuda se narodil roku 1960 v Izraeli a pracuje jako grafický designér v módním průmyslu. Studoval fotografii v telavivské škole Camera Obscura a je držitelem akademického titulu v oboru filozofie z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Během posledních pěti let věnoval velké množství svého času street fotografii. Při pohledu na jeho fotografické portfolio je zcela jasné, že trpělivost s přemýšlivým přístupem k fotografování jsou klíčem k jeho elegantním a překvapivým fotografiím.

O výstavě