Toulal se s vlčákem po krajině a proslavilo ho to. Fotograf Honza Řeháček zaujal na Instagramu

Čím dál více mladých lidí utíká mimo města. Jedním z těchto poutníků je i Honza Řeháček aka Kopernikk. Zajímá ho příroda a reportážní fotografie, což spojuje ve svých fotografiích z cest, které podniká se svým společníkem, vlčákem Sitkou. Prostřednictvím nich pak ukazuje desetitisícům fanoušků na Instagramu krásy české přírody.

Honzo, co vás vlastně přivedlo k fotografii?

Byla to moje přítelkyně Veru, která mi ukazovala skvělé fotografy na Instagramu a naučila mě, jak se tyhle věci mají fotit. Tím bych jí chtěl poděkovat za to, že odstartovala něco naprosto skvělého, něco, v čem jsem se našel. A pak to byl den, kdy jsme s kámošem Jirkou utekli před světem na túru do Krkonoš. Během pár hodin jsme zažili slunečné počasí, které se změnilo v mlhu a zmrzlý sníh až po azurovou oblohu a inverzi v údolí. Tenkrát jsem fotil jako blázen, protože všechno vypadalo skvěle. Od té doby mnohem víc fotím, cestuji a objevuji krásy přírody.

Když jste si zakládal Instagram, napadlo vás, že se počet vašich fanoušků bude počítat v desetitisících? Momentálně jich máte zhruba 30 tisíc…

Vůbec ne. Dva tisíce sledujících mi přišlo jako vysoké číslo.

Jak se vlastně zrodil nápad na instagramový deník o vašich výletech se Sitkou?

První měsíce jsem cestoval po české přírodě a zkoušel fotit první scenérie. Až potom přišlo rozhodnutí, že si pořídím československého vlčáka, kteří jsou skvělí parťáci jak na cestování po horách, tak v životě. Díky němu a jeho energii se výlety do přírody staly pravidelnými. Nejdřív po Pardubickém kraji, a čím byl Sitka starší, tím víc jsme jezdili do hor. Často spolu bloudíme po horách a lesích a pravidelně se nám povede na chvíli se úplně ztratit. Sledující postupem času přibývali, a tak jsem se rozhodl pro vytvoření instagramového fotodeníku z cestování se Sitkou.

Poradíte začínajícím uživatelům Instagramu nějaké tipy, jak na to?

Mělo by být vidět, že to člověk dělá proto, že ho to baví, ne kvůli číslům. Měl by se držet jednoho tématu, které ho baví fotit, a používat hashtagy a tagy různých účtů na Instagramu, které sdílí fotky. Také je důležitá komunikace s fanoušky, což se mi v poslední době bohužel moc nedaří, ale snažím se o nápravu.

Co vás vlastně baví na Instagramu?

Otevírá možnosti, jak víc komunikovat se světem a nezůstat tak "jenom" na české scéně. Často na něm hledám inspiraci, ať už na focení, nebo třeba na místa, kam vycestovat. Díky Instagramu se nastartovala i moje fotografická kariéra a já tak poznal nové a zajímavé lidi.

Je možné si v Čechách Instagramem vydělávat? Může pomoci přinést třeba klienty nebo zajímavý product placement?

Myslím, že ano. Nevím, jestli to dokáže člověka úplně uživit, ale všiml jsem si, že firmy začínají utrácet za reklamu na sociálních sítích daleko víc peněz. Mně to několik zajímavých klientů a zakázek přineslo. Třeba na konci roku 2016 jsem tak měl možnost vycestovat s Jamesonem do Irska a týden putovat po nádherné zemi, kde je většinu času oblačné a mlhavé počasí, ve kterém mě baví fotit ze všeho nejvíc.

Když se řekne dobrá fotka, co si pod tím vůbec představíte?

Pro mě je to taková fotka, která odvypráví svůj příběh a donutí diváka, aby se u ní zastavil déle než na pár vteřin.

Vašim snem je fotit divoká zvířata na Aljašce, proč právě tam?

Aljaška je sen od doby, kdy jsem poprvé uviděl film Into the Wild. Je to hlavně cíl pro cestování se Sitkou. Chtěl bych s ním letět na několik měsíců na Aljašku a co nejvíc ji procestovat a nafotit krásu místní divočiny, dokud tam ještě je… Je to vlastně jediný let, který bych s ním chtěl podniknout, pokud pro něj ten delší transport letadlem nebude nějak nebezpečný. To bych chtěl stihnout v následujících pěti letech, dokud bude Sitka v té nejlepší fyzické kondici.

Je to jen Aljaška, nebo byste se chtěl stát wildlife fotografem?

Možná ano. Zatím mám plány na cestování se Sitkou, což pár let zabere, ale až ho nebudu moct brát s sebou, tak bych rád fotil divoká zvířata. Tenhle směr mě zajímá čím dál víc a zkouším se mu věnovat. Hodně se těším na focení wildlifu s Michalem Krausem a předběžně jsme se na začátku roku domluvili na tom, že společně vyrazíme fotit. Jsem rád, že z toho byl Michal podobně nadšený. Hned to odsouhlasil, a já se tak budu moct učit od jednoho z nejlepších.

Jste každý den někde v přírodě? Jak se to dá skloubit s normálním životem?

Každý den rozhodně ne. Popravdě je hodně těžké to skloubit, ale věřím v to, že se povede, abych si vozil práci s sebou na cesty. Letos bych chtěl se Sitkou procestovat větší kus Evropy, tak doufám, že to klapne a poznáme další místa tohoto světa.

Fotografie Honzy Řeháčka najdete na Instagramu, kde vystupuje jako @kopernikk. Od roku 2016 je spolupracujícím fotografem společnosti Fujifilm.

autor: Romana Marie Jokelová

