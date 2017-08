Fotozápisník: Jet do Düsseldorfu na dovolenou? Zní to bizarně. Ale já bych to bral!

5. 8. 2017

Když jsem jel do Düsseldorfu na reportáž ze startu Tour de France, věděl jsem, že je to zajímavé město a že je tam čtvrť napěchovaná kvalitní moderní architekturou. Přesto mě to místo překvapilo. Zůstal bych tam fotit klidně celý týden!

Už delší dobu si říkám, že to jednou prostě budu muset udělat. Že do některého města se zajímavou moderní architekturou vyjedu speciálně kvůli focení a zůstanu tam delší dobu. Zatím se mi daří spíš jen takové přepadovky po práci. 27 fotografií Pražský Tančící dům má v Düsseldorfu tři bratry Moderní architektura mě baví, poskytuje mi totiž to, co mám při fotografování rád: možnost jednoduché až minimalistické kompozice snímků, geometrické linie a hru světel a stínů. Třeba v Los Angeles jsem měl na fotografování města pouhých pět hodin. Jinými slovo všechen volný čas, který mi zbyl po reportáži z tamního autosalonu, než mi letělo letadlo domů. Ale přesto z toho vznikla výstava (k vidění byla loni v kavárně Národní technické knihovny v Praze) a jeden ze snímků získal ocenění Runner up na velké mezinárodní fotosoutěži Olympus Global Open Contest (v kategorii Prespectives Often Missed). V Düsseldorfu jsem si na fotografování ušetřil pozdní odpoledne a podvečer - v den před slavnostním startem Tour de France. Pokud člověk ví, že má jen pár hodin, vyplatí se příprava. Je dobré si přiznat, že všechno se stihnout nedá. A vybrat si jedno místo, které má fotografický potenciál. Mělo by tam být dost různých motivů na malém prostoru, aby nebylo nutné moc chodit a vzácný čas se dal věnovat hlavně fotografování. Tomáš Vocelka Editor Aktuálně.cz

Držitel ocenění Commended z největší fotosoutěže světa - Sony World Photography Awards 2017.

Finalista mezinárodní fotosoutěže Travel Photographer of the Year 2016.

Instagram: @tomvocelka a @tomvocelkastreet V Los Angeles jsem si vybral mrakodrapy ve finančním centru města a nedalekou koncertní síň Walta Disneyho, kterou navrhl světoznámý architekt Frank Gehry (spoluautor Tančícího domu v Praze). Protože mám Gehryho objekty rád, volba, kam vyrazit v Düsseldorfu, byla celkem jasná. Byla to čtvrť Media Hafen - místo doslova napěchované kvalitní moderní architekturou, kde mimo jiné najdete i tři Gehryho stavby. Vydal jsem se tam fotit detaily a interakce lidí s architekturou a s moderním městem. Cílem nebyla popisná fotoreportáž. K té by totiž bylo potřeba nafotit nejen detaily, ale především celkové záběry budov. A to chce hodně času a zejména čekání na dobré ranní nebo večerní světlo. Za pár hodin se to dobře zvládnout nedá. (Myslím tím pro fotografa, který na mnoha místech dokáže čekat i desítky minut na tu správnou situaci a záběr). Moderní architektura: Düsseldorf Media Hafen | Foto: Tomáš Vocelka Občas se člověku stane, že realita mnohonásobně překoná původní očekávání. A přesně to se mi stalo v Düsseldorfu. Čtvrť Media Hafen se nerozkládá na nijak velké ploše, ale stejně jsem ji nestihl za pár hodin celou projít. Je to fascinující místo, kde se zvláštně prolíná architektura s původním průmyslovým přístavem a přírodou na březích Rýna. Media Hafen přitom není zdaleka jediné fotograficky zajímavé místo ve městě. Fascinující je i monumentální most Rheinkniebrücke, ohromný zábavní park na druhé straně Rýna, budova Kö-Bogen od slavného architekta Daniela Liebeskinda nebo moderní stavba divadla Düsseldorfer Schauspielhaus. Takže - už jsem si Düssledorf zapsal na seznam přání. Bude to znít možná trochu bizarně, asi jako kdybyste chtěli jet na dovolenou do Ostravy, ale já se na to chystám. Minimálně na některý prodloužený víkend. A mimochodem, Ostravu nepodceňujte. I ta je skvělá. Brožurku s popisem a mapkou zajímavých staveb ve čtvrti Media Hafen si můžete zdarma stáhnout z oficiální stránky města Düsseldorf.