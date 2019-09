Canisterapie aneb když psi pomáhají léčit. Fotozápisník Jana Jirkovského

Fotograf Jan Jirkovský zachytil v rámci projektu Canisterapie emoce mezi člověkem a psem i to, jak může zvíře pomoci člověku v situacích, kdy je osamělý nebo je na tom psychicky špatně. Soubor snímků nafotografoval v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích.

Kontakt se speciálně vedeným psem představuje zvláště pro lidi, kteří se cítí opuštěně, účinné rozptýlení. Mimo to, aniž by si to uvědomovali, rozvíjí tento kontakt jejich hrubou i jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku komunikace a paměti a především rozvíjí sociální cítění, poznávání i city.

Fotograf Jan Jirkovský zachytil v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích práci dobrovolné canisterapeutky Dany Douděrové - Jančatové a jejích psích svěřenkyň, fenek brabantíka Annie a Caramelky. Jeho snímky je možné vidět i na výstavě ve Společenském domě v Neratovicích, a to až do 29. září.

"Byla to pro mě velká výzva a byl jsem překvapen souhrou, která panovala mezi psy a seniory, pozitivním prostředím, přístupem ošetřujícího personálu i radostí majitelky brabantíků," říká fotograf.

Jan Jirkovský se fotografii věnuje téměř dvacet let. Zaměřuje se především na pouliční fotografii, reportážní fotografii a dokument. V současné době pracuje na několika dlouhodobých projektech. Jedním z nich je dokument z Centra sociálních služeb Tloskov, kde zachycuje běžný život klientů a pomáhá tak představit tyto osoby světu úplně jiným pohledem, než jaký většina z nás má. Dalším několikaletým projektem je například jeho spolupráce s pražskými otužilci.

Dana Douděrová - Jančatová je dobrovolnice věnující se canisterapii. Je jednou ze zakladatelek Rodinného centra Myšák v Neratovicích, které se zaměřuje na volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče. V současné době je součástí kolektivu ZŠ Líbeznice.

Díky svým fenkám se stala dobrovolnicí organizace s názvem Maltézská pomoc, o. p. s., a již druhým rokem pravidelně navštěvuje seniory v Domě Kněžny Emmy. Během pravidelných návštěv mezi nimi a seniory vzniklo opravdové přátelství.

"Když jsem viděla, jak má Annie ráda seniory, vozíčkáře nebo děti, tak jsem si řekla, že to zkusím." Prozradila Dana Douděrová - Jančatová důvod, proč s canisterapií začala, stejně jako proč si vybrala zrovna takovéto plemeno psa: "Toto plemeno jsem zatoužila poznat po zhlédnutí filmu ‚Lepší už to nebude‘. Navíc i proto, že se mu říká antistresový psík…"

Annie a Caramelka jsou dvě typické představitelky plemene brabantík. Zvláštností tohoto plemene je cílené křížení tří samostatně uznaných ras u FCI, a to právě brabantík, belgický grifonek a bruselský grifonek. Ač třikrát jinak, povahu mají stejnou: jsou to malí temperamentní psíci, oddaně milující svého pána a celé své okolí.

Speciální a opravdu velké poděkování patři společnosti TAURIS plus, s. r. o., bez jejíhož finančního zajištění bychom vám výstavu Radost z objetí nemohli představit.