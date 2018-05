Hospodské postřehy i svět ze psí perspektivy. Nejlepší snímky fotografické skupiny Street Report

před 10 minutami

Pouliční fotografie (nebo také street fotografie) patří mezi amatérskými fotografy na celém světě k nejpopulárnějším disciplínám. V Česku se ji snaží podchytit a rozvíjet například velmi aktivní facebooková skupina Street Report. Podívejte se na vítěze jejích soutěží a na nejlepší fotky jednotlivých týdnů tohoto roku.

Skupina Street Report nesdružuje jen zkušené fotografy - zakládá si na tom, že dává prostor i lidem, kteří se street fotografií teprve začínají. Její administrátoři pravidelně vyhlašují snímek týdne a navíc pořádají časté soutěže, které vždy mají určené téma, často i velmi originální.

Letos se tak soutěžilo například na téma Hospodské postřehy, Zvíře v hlavní roli nebo Veřejná doprava. Nejlepší snímky ze skupiny najdete na facebookové stránce The Best of Street Report (facebook.com/bestofstreetreport/).

Galerii nejlepších snímků týdne a vítězů soutěží přináším v rámci spolupráce, kterou se Street Reportem navázala rubrika Foto na Aktuálně.cz.