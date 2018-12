Kratochvílovy fotky se vydražily za více než půl milionu, peníze půjdou na film o něm

Fotografie Antonína Kratochvíla se v pražské Leica Gallery vydražily za 575 tisíc korun. Peníze budou použity na vznik filmu s názvem Můj otec Antonín Kratochvíl, který s fotografem a jeho synem Michaelem v současnosti připravuje režisérka Andrea Sedláčková.

Nejdražší fotografií večera se stal portrét Davida Bowieho, který Kratochvíl pořídil v roce 1997 v New Yorku. Nový majitel ho získal za 67 tisíc korun. Z patnácti kusů nebyly vydraženy pouze dva snímky, které budou k dispozici pro další zájemce.

"Spolupráce s Bowiem byla báječná. Ke konci devadesátých let jsme spolu prožili den a bylo to dobré, opravdu," řekl Kratochvíl k nejdražší vydražené fotografii večera. Bowie měl podle Kratochvíla fotografie uložené ve svých složkách až do své smrti v roce 2016. K dalšímu společnému setkání již ale nikdy nedošlo. Autorem kompletního výběru fotografií do dnešní aukce byla kromě Kratochvíla ředitelka Leica Gallery Míla Dubská. "Je to takový průřez mojí tvorbou," dodal fotograf.

Aukce se stala jednou z dílčích akcí, které jsou propojené se vznikem nového celovečerního dokumentu o známém českém fotografovi a jeho rodině. V nedávných dnech se režisérka Sedláčková společně s Kratochvílem i jeho synem Michaelem, který se věnuje stejnému povolání jako jeho otec, vrátila z Černobylu, kde se natáčely první části připravovaného filmu.

"Antonína jsem chtěla točit, jak fotí, a když jsem se ho zeptala, kam chce jet fotit, tak řekl, že do Černobylu. Nejdříve jsem si myslela, že je to vtip," sdělila Sedláčková. Kromě Ukrajiny mají tvůrci v plánu točit také ve Spojených státech a po českých lokacích, které jsou s Kratochvílem spojeny.

"Chci udělat film o hledání identity, což je téma vycházející z Antonínových fotografií. Bude to i film o svobodě, za kterou člověk často zaplatí velkou cenu. A především bude o lásce mezi synem a otcem, kdy Michael do osmnácti let o svém otci Antonínovi nic nevěděl. Zásadní roli sehraje i samotný akt fotografování, který spojuje rovnou tři generace Kratochvílů - dědečka, otce a syna," popsala film již dříve Sedláčková. Dokument vstoupí do českých kin v roce 2020.

Antonín Kratochvíl patří k nejzásadnějším českých fotografům. V osmnácti letech emigroval z Československa. Mládí v zahraničí zprvu strávil například v rakouském uprchlickém táboře, švédském kriminále či v Čadu jako bojovník v barvách francouzské cizinecké legie. V Amsterdamu vystudoval fotografii na prestižní Gerrit Rietveld Academie. Úspěch na něj čekal nakonec v Americe, odkud se vydal fotografovat válečné konflikty. Po téměř 20 letech se vrátil do vlasti, kde se poprvé setkal se synem Michaelem. Antonín Kratochvíl pracoval jako fotograf například pro The New York Times, Newsweek, Vogue či Rolling Stone.