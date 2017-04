"Oscara" pro nejlepšího světového fotografa roku 2017 získal Belgičan Frederik Buyckx

před 1 hodinou

Největší fotosoutěž světa ve čtvrtek před půlnocí vyhlásila výsledky nejprestižnějších kategorií určených pro profesionální fotografy. Hlavní cenu v Sony World Photography Awards získal Belgičan Frederik Buyckx za soubor zimních krajinářských fotek.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Oceněné zimní snímky Frederika Buyckxe ze série nazvané Wihiteout pocházejí z různých lokalit na Balkáně, ve Skandinávii a na Středním východě.

Porota uděluje hlavní cenu vždy vítězi jedné z profesionálních kategorií. Letos se přiklonila právě k Buyckxovým snímkům.

"Vybrala jsem právě tuto sérii, protože se jejím prostřednictvím vracíme k samotné podstatě našeho pohledu na fotografii. Krajina bývá často přehlížená, ale je to centrální bod naší existence," vysvětlila předsedkyně poroty Zelda Cheatle. "Jsou to nádherné snímky, Doufám, že tato cena inspiruje i další fotografy k tomu, any nezachycovali jen negativní a bolestné aspekty našich životů, ale také radost a krásu, které můžeme najít v každém prostředí," dodala.

Buyckx v souvislosti s "fotografickým Oscarem" obdržel také hlavní cenu, kterou je 25 000 dolarů.

Sony World Photography Awards je největší fotosoutěž světa. Letos do ní fotografové zaslali celkem 227 000 snímků. Soutěž je určena jak profesionálům, tak amatérům a není vázána na značku fotoaparátu.

Vítězné snímky Sony World Photography Awards 2017 jsou nyní k vidění na výstavě v Sommerset House v Londýně.

