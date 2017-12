Fotograf radí: Jedenáct nápadů pro krásné portréty v nejtmavších dnech roku

před 55 minutami

Blíží se nejtmavší den roku, tedy 21. prosinec. I když je málo světla, dá se toho využít a i s tím málem, co je k dispozici, pořídit krásné portrétní fotografie. Na výzvu firmy Sony se to pokusila dokázat řada evropských portrétních fotografů. Jedním z nich je i Čech Jan Tichý, který dal dohromady 11 rad, jak na to.

Fotografové zapojení do projektu Jan Tichý - Česká Republika a Slovensko

- Česká Republika a Slovensko Uroš Podlogar - Slovinsko

- Slovinsko Petar Sabol - Chorvatsko

- Chorvatsko Kaupo Kikkas - Estonsko

- Estonsko Alin Popescu - Rumunsko

- Rumunsko Robert Maschke - Německo S nápadem, aby ukázali, co se dá vyfotit za temných zimních dnů, se firma Sony obrátila na šest fotografů. K dispozici dostali nový vysoce světelný portrétní objektiv 100mm f/2.8 GM. Snažili se prokázat platnost tvrzení jednoho z otců zakladatelů světové fotografie Alfreda Stieglitze, že "fotografovat se dá kdekoli, kde je světlo". Jak tento hon za světlem dopadl, si můžete prohlédnout ve fotogalerii, která doprovází tento článek. A Jan Tichý navíc poradí, jak dosáhnout hezkých výsledků. Může se to hodit třeba při focení portrétů u vánočního stromečku. Portrétní tipy Jana Tichého Snažte se využít veškeré dostupné světlo (světlo z výloh obchodů, pouličního osvětlení atp.) - ale dávejte pozor - různé zdroje světla mohou mít různou teplotu barev a to může negativně ovlivnit třeba odstín pleti modela či modelky. Využijte jeden z mnoha typů přenosných světel. Já upřednostňuji LED světla, protože díky jejich stálému svícení přesně vidím to, co fotím. A to jak intenzitu světla, tak i přesnou barvu a směr světla. V dnešní době se dá pořídit celá řada LED světel určených k focení snad ve všech možných velikostech, síle svícení a různých možností napájení. Každý si vybere. Nemáte-li s sebou žádné světlo, improvizujte. I malá kapesní baterka nebo tablet či chytrý telefon dokážou vytvořit v očích fotografované osoby důležitou jiskru. Zkuste fotit na úplně otevřenou clonu. Skrz objektiv tak projde více světla a díky tomu budete moci používat rychlejší čas závěrky. Navíc budete moci pracovat s menší hloubkou ostrosti a získáte výraznější bokeh (efekt rozostřeného pozadí). Použijte fotoaparát, který skvěle zvládá focení při slabém osvětlení (Jan Tichý pracuje s technikou Sony, proto doporučuje její modely A7sII, A9, A7R III), a díky tomu získáte čisté a použitelné fotografie i při focení na vysoké ISO. Pokud už je ISO příliš vysoké a čas závěrky je přesto stále příliš pomalý (výsledkem jsou rozmazané fotky), zkuste podexponovat. Sony (i mnohé další značky fotoaparátů, pozn. red.) mají skvělý dynamický rozsah a je možné z fotek dostat spoustu detailů při správném následném zpracování v editoru. Použijte stativ pro statická témata. Jestli u sebe stativ nemáte, ujistěte se, že máte zapnutou stabilizaci obrazu. Ostřete ručně, pokud nespěcháte. Jedině tak budete mít naprostou kontrolu nad správným zaostřením. Jestli to ze začátku moc nejde, buďte trpěliví a pravidelně trénujte. Hledejte barevné scény plné silných světel a využijte je ke krásnému bokehu (kresba mimo hloubku ostrosti). Jestli chcete vytvořit jemný a nerušivý bokeh, vyzkoušejte třeba objektiv Sony GM 100mm f/2.8. Vykresluje mimořádně jemně prostor mimo hloubku ostrosti, což společně se skvělou kresbou barev a úžasnou ostrostí pomáhá tvořit efektní a živé fotografie. Pamatujte, že síla a charakter bokehu nezáleží pouze na použitém ohnisku a použité cloně, ale také na vzdálenosti mezi vámi a foceným objektem a vzdáleností mezi foceným objektem a pozadím - zkuste se před samotným focením trošku projít a hledat ideální rozložení prostoru. Vše můžete pečlivě kontrolovat buď na LCD obrazovce nebo v hledáčku fotoaparátu. Jakmile najdete ideální kombinaci, tak rychle mačkejte spoušť. K radě 10 lze podotknout, že můžete zkusit i další velmi světelné portrétní objektivy, v nabídce je mají všichni výrobci fotografické techniky. Je ovšem potřeba připravit se na to, že mnohé z těch kvalitnějších nejsou zcela levné. Zmiňovaný objektiv od Sony přijde na zhruba 50 tisíc korun.

