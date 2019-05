Fotky z konce světa. Záběry zachycují zapomenuté kouzlo odlehlých ostrovů u Kamčatky

Na odlehlé Komandorské ostrovy u východního břehu ruské Kamčatky se podívá málokdo. Jejich kouzlo se vydal objevit fotograf Kirill Umrikhin, jehož snímky odhalují ztracený svět tvořený sopečnou krajinou, vzácnými přírodními druhy a širým oceánem.

Umrikhin si získal renomé prací zaměřenou na extrémní sporty a cestování. Na Komandorské ostrovy se vydal za podpory značky Nikon. Společně s kolegy v jeho výpravě se navíc stali navíc první zdokumentovanou skupinou, která v těchto vodách surfovala na kiteboardu.

"Protože je o těchto ostrovech jen velice málo informací, musel jsem se při plánování cesty spoléhat na můj kontakt v Komandorské přírodní rezervaci. Čekalo nás ale něco úžasného, co zdaleka předčilo naše očekávání a plány," říká fotograf. "Je to místo vyznačující se neuvěřitelně krásnou divokou přírodou. Najdete tady vorvaně, kosatky, vzácné druhy mořských ptáků i čtvrt milionu tuleňů, pětinu jejich celosvětové populace," konstatuje.

V rámci výpravy Umrikhin fotografoval také komunitu místních obyvatel ve vesnici Nikolskoje. Tvoří ji 700 obyvatel, škola, nemocnice a pódium, kde se konají místní kulturní akce.

"Hlavní myšlenkou výpravy bylo jedinečné propojení mezi lidmi a přírodou. Člověk si skrz přírodu a živly uvědomí, jak je život vlastně prostý. To, že jsem měl příležitost brázdit na kiteboardu vlny, na kterých ještě žádný jiný cestovatel nesurfoval, mi ukázalo, že i když se svět pořád zmenšuje, pořád jsou tu místa prodchnutá záhadami a dobrodružstvím, která se dají prozkoumávat, obdivovat a dokumentovat," konstatoval Umrikhin.

Co se týče fotografické výbavy, padla jeho volba na profesionální zrcadlovku Nikon D5, často používanou sportovními fotografy. K ní přibral zrcadlovku Nikon D850 s vysokým rozlišením 45,4 megapixelu. A třetím přístrojem, který s sebou vezl, byla nová bezzrcadlovka Nikon Z7.

"Díky tomu jsme mohli udělat všechny záběry, které prakticky šlo udělat - ať už jsme bojovali s náročnými vlnami na lodi, byli na treku na Stellerův vrchol nebo brázdili vlny společně s velrybami a tuleni," uvedl Umrikhin.

"Pro mne to byla cesta snů. A to nejenom jako pro fotografa, ale i jako pro cestovatele, projektového manažera a sportovce, jehož cílem je vyvolat v lidech emoce vizemi ztraceného světa, který by jinak neměli možnost poznat," dodal.

O fotografovi

Kirill Umrikhin patří k nejznámějším ruským fotografům věnujícím se profesionálně tématu cestování a sportů. V letech 2013 a 2014 vyhrál ceny v celostátní soutěži "Best of Russia" (To nejlepší z Ruska). Jeho fotografie lavinové stanice je jednou z deseti nejlepších ruských fotografií posledního desetiletí. Kirill se je také ambasadorem Nikonu.