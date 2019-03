Český fotograf, který si povídá s delfíny, okouzlil svět. 32 fotek, které nadchnou

George Karbus je fotograf divoké přírody, který má davy fanoušků po celém světě. Muž, jenž pochází z Karlových Varů, už dlouho žije na pobřeží Irska, aby měl co nejblíže vlny oceánu. Právě ten ho totiž nadchl a stal se jeho hlavním fotografickým tématem. Teď si ho značka Nikon vybrala za svého ambasadora.

Pro Karlovarského rodáka George Karbuse, o němž ve světě mnoho lidí asi netuší, že pochází z Čech, se v roce 2004 stalo novým domovem západní pobřeží Irska. V obřích vlnách Atlantiku našel nejen sám sebe, ale také přátelského divokého delfína, který mu změnil život.

Inspirován delfíním kamarádem se vydal i s rodinou na cesty po světových oceánech, setkal se s kosatkami drsné Arktidy i obřími keporkaky jižního Pacifiku a zachytil je na fotografiích, které fascinují svět.

Ať už fotí velryby, potápěče, surfaře nebo příboj, tříštící se o přístavní molo, jeho láska k přírodě a fotografii hraničí až s posedlostí. "Snažím se zachytit krásy našeho úžasného světa a ukázat lidem opravdové poklady života. Doufám, že mohu lidi inspirovat, aby žili ve větší harmonii s přírodou," říká George Karbus.

O kvalitě jeho práce vypovídá nejen velký počet fanoušků na sociálních sítích, ale také řada trofejí z nejprestižnějších fotografických soutěží světa, jakými jsou Wildlife Photographer of the Year, Nature’s Best Photography, Outdoor Photographer of the Year nebo Red Bull Illume.

Jeho fotografie byly vystaveny v galeriích ve Washingtonu, Hongkongu, Londýně a Japonsku a pravidelně publikuje v časopisech Nature´s Best, BBC Wildlife magazine, BBC Focus, Nikon Pro nebo Outdoor Photography.

Projekt Nikon Ambassador si klade za cíl oslovovat talentované fotografy, kteří svými díly inspirují a ovlivňují řadu dalších po celém světě. Spolu s Georgem se titulem Nikon Ambassador pyšnilo už devět výjimečných českých a slovenských fotografů, například sportovní a reklamní fotograf Dan Vojtěch, fotožurnalista Tomáš Halász nebo fotografující přírodovědec Petr Jan Juračka.