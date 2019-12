Top foto 2019: Tomáš Vocelka, oceněný na Czech Press Photo, vybírá své snímky roku

"Pokud bych měl vybrat tři věci, které mně letos při fotografování udělaly největší radost, bude to reportáž z Adršpachu, oceněná na Czech Press Photo, létání s pilotem Jiřím Prušou a práce na projektu o mileniálech," říká ve třetím díle seriálu Top foto Tomáš Vocelka z magazínu Aktuálně.cz.

(3. díl seriálu) - V předchozích dílech seriálu o fotografech pracujících pro Aktuálně.cz a vydavatelství Economia jsme představili hlavního fotografa Aktuálně.cz Jakuba Plíhala a poté vítěze Czech Press Photo Lukáše Bíbu. Ve třetím díle své snímky vybírá fotograf magazínu Aktuálně.cz Tomáš Vocelka, který získal na soutěži Czech Press Photo druhou cenu v kategorii Reportáž.

"S nápadem vyrazit do Adršpachu v den, kdy je v Polsku státní svátek, přišla kolegyně Magdalena Daňková, která letos připravila několik reportáží o takzvaném overtourismu. Popravdě, moc jsem nevěřil, že tam bude tolik lidí. Začal jsem věřit až v okamžiku, kdy nás na silnici před Adršpachem zastavila hlídka s tím, že dál autem nesmíme, protože tam není kde zaparkovat," říká Tomáš Vocelka. "Davy lidí, které se tísnily v soutěskách, mě opravdu překvapily," dodává.

Radost měl také z fotografování s pilotem Jiřím Prušou. "Navázali jsme s ním a s jeho magazíem Flying Revue skvělou spolupráci," říká Vocelka. "Mám rád létání i fotografování a při letech s Jiřím se to obojí propojuje dohromady," vysvětluje.

Letošní rok zahájili leteckým fotografováním zimních Krkonoš (Zimní Krkonoše z výšky. Unikátní letecké snímky od Vrbatovy boudy až po Sněžku), zamířili nad Labe mezi Mělníkem a Pardubicemi a fotografovali z výšky také severočeské doly. "Teprve až při pohledu z letadla si člověk uvědomí, jak obrovské jsou jámy hnědouhelných dolů," konstatuje.

"Hodně vzpomínám také na fotografování pro projekt o generaci mileniálů, nazvaný Zatracená generace Z. Setkal jsem se díky tomu se skvělými mladými lidmi. Někteří z nich měli za sebou dost pohnuté osudy, ale dokázali se poprat se svým údělem a ukázat tím i ostatním, že to jde," říká Tomáš Vocelka.

"Fotil jsem toho letos hodně a všechno to bylo moc zajímavé. Kdybych měl vybrat ještě něco, bude to třeba reportáž z Tour de France. Tento závod fotím už několik let, ale nezaměřuji se ani tolik na sportovní výkony, jako spíše na zákulisí a na cirkus, který se odehrává kolem," uvádí fotograf.

"Letos jsem mohl Tour alespoň chvíli fotografovat z vrtulníku a bývalý profesionální cyklista Pedro Morello se mnou také projel autem celou jednu etapu. Jeli jsme před pelotonem a já jsem fotil fanoušky podél trati," vypráví Vocelka.

O autorovi

Tomáš Vocelka (54). V novinách začal pracovat krátce po sametové revoluci jako fotograf a poté i jako novinář nově vzniklých Krnovských novin. Postupně prošel různými funkcemi ve zpravodajských týdenících Region, pak přešel do celostátní redakce MF DNES a dlouhá léta tam pracoval jako šéfeditor zodpovědný za titulní stranu. Od roku 2016 fotí a píše pro magazín Aktuálně.cz. V roce 2018 vyhrál Grant Prahy na Czech Press Photo, o rok později skončil druhý v kategorii Reportáž. Má na svém kontě i ocenění ze světové soutěže Sony World Photography Awards.

